Πετρέλαιο, ντίζελ και Lukoil: Το ενεργειακό deal Τραμπ–Πούτιν και το δίλημμα για Ελλάδα και Κύπρο

Του Χαράλαμπου Χρυσοστόμου*

Η ενέργεια επιστρέφει στο επίκεντρο της διεθνούς πολιτικής, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να βρίσκονται ξανά στο ίδιο τραπέζι των οικονομικών και γεωπολιτικών υπολογισμών. Το ντίζελ, οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας και η υπόθεση της Lukoil αναδεικνύουν μια βασική αντίφαση: η Δύση επιχειρεί να περιορίσει τα έσοδα της Μόσχας για να πιέσει τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά οι ανάγκες της ενεργειακής αγοράς μπορούν να οδηγήσουν σε επιλεκτικές εξαιρέσεις.

Η προσέγγιση Τραμπ φαίνεται να στηρίζεται σε μια συναλλακτική λογική: πρώτα η οικονομική συμφωνία και στη συνέχεια η προσπάθεια εξασφάλισης γεωπολιτικών ανταλλαγμάτων. Μπορεί, όμως, ένα ενεργειακό deal να οδηγήσει σε πολιτικές παραχωρήσεις; Ή κινδυνεύει να προσφέρει στη Ρωσία οικονομική ανάσα χωρίς ουσιαστικό αντάλλαγμα για την ειρήνη;

Γιατί ανοίγει τώρα το ενεργειακό παράθυρο προς τη Ρωσία; Η πίεση στις διεθνείς αγορές καυσίμων και το αυξημένο κόστος του ντίζελ δημιουργούν κίνητρα για αναζήτηση πρόσθετων προμηθειών. Για τον Τραμπ, η αύξηση της προσφοράς μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών και του πληθωρισμού. Για τον Πούτιν, η πρόσβαση σε νέες αγορές σημαίνει πιθανώς περισσότερα έσοδα και μικρότερη αποτελεσματικότητα των κυρώσεων. Μια τέτοια διευθέτηση δεν συνεπάγεται αυτομάτως συνολική άρση των περιορισμών κατά της Ρωσίας. Αναδεικνύει, ωστόσο, ότι οι ενεργειακές ανάγκες μπορούν να οδηγήσουν σε επιλεκτικές εξαιρέσεις.

Τι θέλει να κερδίσει ο Τραμπ από τον Πούτιν; Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αντιμετωπίσει την πίεση στις τιμές των καυσίμων, να περιορίσει τις οικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και να διατηρήσει απευθείας διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα. Η συναλλακτική προσέγγιση αντιμετωπίζει τις εμπορικές σχέσεις ως πιθανό μοχλό διπλωματικής πίεσης. Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι τι μπορεί να εξασφαλίσει η Ουάσιγκτον σε αντάλλαγμα. Εάν η Ρωσία αποκτήσει πρόσθετα έσοδα χωρίς να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τον πόλεμο, το οικονομικό όφελος δεν θα έχει μεταφραστεί σε αντίστοιχο γεωπολιτικό αποτέλεσμα.

Ποιος κερδίζει από το ντίζελ και ποιος πληρώνει το τίμημα; Οι ΗΠΑ μπορούν να ωφεληθούν από την πρόσθετη προσφορά καυσίμων, εφόσον αυτή επηρεάσει ουσιαστικά τις τιμές. Η Ρωσία μπορεί να εισπράξει έσοδα από πραγματικές πωλήσεις και να ενισχύσει τη θέση της στην ενεργειακή αγορά. Η επίδραση, ωστόσο, στις τιμές δεν είναι εγγυημένη. Εξαρτάται από τις ποσότητες που θα παραδοθούν, το κόστος μεταφοράς και τις συνολικές συνθήκες της αγοράς.

Το πολιτικό τίμημα αφορά κυρίως την αξιοπιστία των κυρώσεων. Εάν η Μόσχα εξασφαλίσει νέα έσοδα χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις, η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές της θα έχουν λόγους να αμφισβητήσουν την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης.

Κινδυνεύει η Ουκρανία να χάσει έναν σημαντικό μοχλό πίεσης; Η Ουκρανία επιδιώκει να περιορίσει τις ενεργειακές υποδομές και τα έσοδα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική οικονομία. Κάθε χαλάρωση περιορισμών που αυξάνει τα ρωσικά έσοδα μπορεί να μειώσει μέρος αυτής της πίεσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε εμπορική συναλλαγή χρηματοδοτεί άμεσα στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα ενεργειακά έσοδα, ωστόσο, στηρίζουν τον ρωσικό κρατικό προϋπολογισμό.

Το καθοριστικό ερώτημα είναι εάν οι ενεργειακές συμφωνίες θα συνδεθούν με επαληθεύσιμα βήματα αποκλιμάκωσης ή εάν θα παραμείνουν εμπορικές διευθετήσεις χωρίς συγκεκριμένο αντάλλαγμα για την Ουκρανία.

Lukoil: ενεργειακή αποεπένδυση ή νέα μάχη για τον έλεγχο των πετρελαϊκών assets; Η υπόθεση της Lukoil αφορά την προσπάθεια πώλησης διεθνών περιουσιακών στοιχείων μιας μεγάλης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας υπό το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο ποιος θα αγοράσει τις δραστηριότητες της εταιρείας. Είναι επίσης ποιος θα ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία και εάν η συναλλαγή θα επιτρέψει στη ρωσική μητρική εταιρεία να αποκομίσει οικονομικό όφελος.

Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο των όρων υπό τους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν τέτοιες μεταβιβάσεις. Η υπόθεση της Lukoil και οι συναλλαγές ντίζελ συνδέονται ως προς το ευρύτερο ενεργειακό και κυρωτικό περιβάλλον. Δεν υπάρχουν, όμως, επαρκή δημόσια στοιχεία για να θεωρηθούν αυτομάτως μέρη μιας ενιαίας συμφωνίας Τραμπ–Πούτιν.

Είναι η Ευρώπη ασφαλής επειδή απομακρύνθηκε από τη ρωσική ενέργεια; Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειώσει σημαντικά την άμεση εξάρτησή της από το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Δεν έχει, όμως, αποσυνδεθεί από τις διεθνείς αγορές ενέργειας. Εάν μειωθεί η παγκόσμια προσφορά ντίζελ ή αυξηθεί το κόστος των μεταφορών, οι ευρωπαϊκές οικονομίες επηρεάζονται ακόμη και όταν δεν αγοράζουν ρωσικά καύσιμα.

Παράλληλα, οι επιλεκτικές αμερικανικές εξαιρέσεις δημιουργούν ένα πολιτικό δίλημμα για τις Βρυξέλλες: πώς διατηρούνται οι κυρώσεις και η πίεση προς τη Μόσχα όταν ένας βασικός σύμμαχος επιλέγει μεγαλύτερη ευελιξία για λόγους ενεργειακής ασφάλειας;

Ελλάδα: ευκαιρία για τη ναυτιλία ή νέοι κίνδυνοι από τις κυρώσεις; Η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο συνάντησης της ενεργειακής αγοράς, της διεθνούς ναυτιλίας και της ευρωατλαντικής πολιτικής. Οι μεταβολές στις κυρώσεις και στις εμπορικές διαδρομές επηρεάζουν τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με τους εφαρμοστέους περιορισμούς.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των τιμών των καυσίμων μπορεί να επιβαρύνει τις μεταφορές, τον τουρισμό, τη γεωργία και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι να αξιοποιήσει τη στρατηγική της σχέση με τις ΗΠΑ και τον ναυτιλιακό της ρόλο, χωρίς να δημιουργούνται κίνδυνοι από ασυνεπή εφαρμογή των κυρώσεων ή υπερβολική εξάρτηση από τις διεθνείς διακυμάνσεις των καυσίμων.

Κύπρος: πόσο εκτεθειμένη είναι η οικονομία σε ένα νέο ενεργειακό σοκ; Για την Κύπρο, η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται άμεσα με τις εισαγωγές καυσίμων, το κόστος ηλεκτροπαραγωγής, τις μεταφορές και τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Μια νέα άνοδος των διεθνών τιμών μπορεί να αυξήσει το κόστος λειτουργίας της οικονομίας, ακόμη και χωρίς άμεσες εισαγωγές ρωσικού ντίζελ.

Παράλληλα, η Λευκωσία καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη στενή σχέση με τις ΗΠΑ και στη συμμετοχή της στην ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων. Η απάντηση δεν βρίσκεται στην αυτόματη ευθυγράμμιση με κάθε αμερικανική απόφαση ούτε στην αντιπαράθεση με την Ουάσιγκτον. Βρίσκεται στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και στον συντονισμό με τους Ευρωπαίους εταίρους.

Μπορεί η λογική «πρώτα το deal» να φέρει ειρήνη; Η οικονομική συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει κίνητρα για διαπραγμάτευση, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της ειρηνευτική συμφωνία. Εάν οι ενεργειακές συναλλαγές συνδεθούν με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επαλήθευση και σαφείς συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης, μπορούν να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο διπλωματικό πλαίσιο.

Εάν, αντίθετα, η Ρωσία εξασφαλίσει πρόσθετα έσοδα χωρίς να αλλάξει τη στάση της στον πόλεμο, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι οικονομικά επωφελές για τη Μόσχα χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την ειρήνη. Για την Ευρώπη, την Ελλάδα και την Κύπρο, η πρόκληση είναι να αξιολογούν τέτοιες συμφωνίες όχι μόνο με βάση το άμεσο οικονομικό όφελος, αλλά και με βάση τις συνέπειές τους για την ασφάλεια και τη γεωπολιτική σταθερότητα.

Το πραγματικό στοίχημα για Ευρώπη, Ελλάδα και Κύπρο; Το ενεργειακό deal αναδεικνύει μια νέα δοκιμασία για τη δυτική στρατηγική: μπορούν οι οικονομικές συναλλαγές με τη Ρωσία να εξυπηρετούν βραχυπρόθεσμες ανάγκες χωρίς να υπονομεύουν τη μακροπρόθεσμη πολιτική πίεσης;

Για τον Τραμπ, το ζητούμενο είναι να μετατρέψει την οικονομική διαπραγμάτευση σε πολιτικό αποτέλεσμα. Για τον Πούτιν, να διατηρήσει έσοδα και πρόσβαση στις αγορές. Για την Ευρώπη, να προστατεύσει την ενεργειακή της ασφάλεια χωρίς να αποδυναμώσει τη συνοχή των κυρώσεων.

Για την Ελλάδα και την Κύπρο, το ζητούμενο είναι να προστατεύσουν τις οικονομίες και τα στρατηγικά τους συμφέροντα σε ένα περιβάλλον όπου η ενέργεια αποτελεί ταυτόχρονα εμπόρευμα, μέσο πίεσης και εργαλείο διπλωματίας.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν μπορούν να γίνουν συμφωνίες με τη Ρωσία. Είναι αν αυτές οι συμφωνίες θα αποφέρουν πραγματικά γεωπολιτικά ανταλλάγματα ή αν θα προσφέρουν οικονομική ανάσα στη Μόσχα χωρίς αντίστοιχη πρόοδο προς την ειρήνη.







*Ο Χαράλαμπος Χρυσοστόμου είναι Διεθνολόγος.





