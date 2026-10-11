Νέα επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ - Κλιμακώνεται η σύγκρουση της Σαουδικής Αραβίας με τους Χούθι

Σύμφωνα με δημοσίευμα του cnn.gr, στόχος έγινε το συγκρότημα όπου βρίσκονται οι τερματικοί σταθμοί 3 και 4, που εξυπηρετούν πτήσεις εσωτερικού. Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή υλικές ζημιές από το νέο περιστατικό.

Η επίθεση του Σαββάτου ήταν η πιο πολύνεκρη που έχει καταγραφεί σε αραβική χώρα του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ενώ ορισμένοι από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο στόχαστρο και το αεροδρόμιο της Σαναά

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των Χούθι για νέο πλήγμα στο αεροδρόμιο της Σαναά, στην πρωτεύουσα της Υεμένης, την οποία ελέγχουν οι αντάρτες.

Οι Χούθι απέδωσαν την ευθύνη στη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες της επίθεσης ή τις συνέπειές της.

Το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής των ΗΠΑ

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι ανοίγει ένα ακόμη επικίνδυνο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης στρατιωτικής σύγκρουσης στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών σε επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Υεμένης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί σχετική απόφαση.