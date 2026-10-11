Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (11/10) στην παραλία ΣΟΔΑΠ στην Πάφο, όταν γυναίκα ηλικίας περίπου 60 ετών ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.
Ναυαγοσώστες έσωσαν 60χρονη λουόμενη στο ΣΟΔΑΠ
Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 16:45, με τους ναυαγοσώστες που βρίσκονταν σε υπηρεσία να ανταποκρίνονται άμεσα.
Κατά τον αρχικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα ανέπνεε, παρά το γεγονός ότι δεν είχε τις αισθήσεις της.
Οι ναυαγοσώστες την τοποθέτησαν σε θέση ανάνηψης και της χορήγησαν οξυγόνο, παρακολουθώντας στενά την κατάστασή της.
Η άμεση παρέμβασή τους είχε θετική έκβαση, καθώς η γυναίκα ανέκτησε τις αισθήσεις της και είχε επαφή με το περιβάλλον πριν παραληφθεί από πλήρωμα ασθενοφόρου για μεταφορά στο νοσοκομείο.
Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν οι ναυαγοσώστες Σάββας Μαύρος, Παύλος Περικλέους και Γεώργιος Φέττας, στους οποίους αποδίδονται συγχαρητήρια για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό τους.
Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών στις παραλίες και της άμεσης παρέμβασής τους σε περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή.
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