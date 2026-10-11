Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην Κύπρο: Μία αθέατη βιομηχανία δισεκατομμυρίων - Συνεισφέρει 3,3% στο ΑΕΠ

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Σε σχέση με τον πληθυσμό της, η Κύπρος κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως σε τρεις δείκτες: Αριθμό εταιρειών, έσοδα από παιχνίδια και λήψεις παιχνιδιών για κινητά. Αντιστοιχούν 415 εταιρείες ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 48 στη Φινλανδία, 17 στην Ισπανία και 15 στη Σερβία. Τα έσοδα ανά κάτοικο ανέρχονται σε €3.200, έναντι 509 ευρώ στη Φινλανδία.

Την έκθεση δημοσίευσε στις 17 Αυγούστου 2026 ο Σύνδεσμος Δημιουργών Παιχνιδιών Κύπρου (CYGMA), μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 από έξι εταιρείες και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 30 μέλη. Πρόκειται για την πρώτη εθνική μέτρηση του κλάδου, την οποία ο Σύνδεσμος σκοπεύει να επαναλαμβάνει κάθε χρόνο. Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την ανάπτυξη παιχνιδιών και, σύμφωνα με την έκθεση, δεν περιλαμβάνουν καμία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών (iGaming). Τα οικονομικά μεγέθη αντλήθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία (ΚΥΣΤΑΤ) και τη Eurostat, ενώ η μεθοδολογία ελέγχθηκε ανεξάρτητα από την Alinea Analytics.

4.320 εργαζόμενοι στον κλάδο

Ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε από 169 το 2019 σε 393 το 2024, ενώ η απασχόληση τριπλασιάστηκε, από 1.438 σε 4.320 άτομα που εργάζονται και φορολογούνται στην Κύπρο. Ο Σύνδεσμος εντόπισε συνολικά 431 εταιρείες, από τις οποίες 415 επιβεβαιώθηκαν μέσω του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών. Οι περισσότερες είναι μικρές. Το 72,6% απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα, ενώ το 57,5% αναπτύσσει παιχνίδια αποκλειστικά για κινητά.

571 νέοι τίτλοι, 615 εκατ. λήψεις

Τα κινητά αποτελούν τον κορμό της κυπριακής βιομηχανίας. Το 2025 κυκλοφόρησαν 571 νέοι τίτλοι, που συγκέντρωσαν 615 εκατ. λήψεις. Ωστόσο, το 96% των εσόδων προήλθε από παιχνίδια που είχαν κυκλοφορήσει πριν από το 2025. Η Κύπρος κατέλαβε την τρίτη θέση παγκοσμίως σε λήψεις, μετά την Κίνα και το Βιετνάμ, αλλά την ενδέκατη σε έσοδα από αγορές εντός εφαρμογών. Σύμφωνα με την έκθεση, η απόκλιση αυτή αντικατοπτρίζει τη φύση της παραγωγής: Απλά παιχνίδια (casual και hyper-casual) με τεράστιο αριθμό λήψεων και συγκρατημένα έσοδα ανά χρήστη.

Στα παιχνίδια για υπολογιστές και κονσόλες, το 86% των εσόδων, περίπου €1,21 δισ., προέρχεται από υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας (live-service) και απευθείας πωλήσεις στον καταναλωτή, εκτός της πλατφόρμας Steam. Η έκθεση σημειώνει ότι κυπριακοί εκδότες εφάρμοζαν το μοντέλο των απευθείας πωλήσεων πάνω από μία δεκαετία πριν αυτό γενικευτεί διεθνώς.

Εξαγορές €2,76 δισ.

Την περίοδο 2020-2025 καταγράφηκαν 21 εξαγορές και συγχωνεύσεις συνολικής δηλωμένης αξίας €2,76 δισ., συμπεριλαμβανομένης μίας εισαγωγής σε χρηματιστήριο. Σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος αντιστοιχεί στο 4,4% των δηλωμένων συναλλαγών του κλάδου παγκοσμίως με αξία άνω των 10 εκατ. δολαρίων. Η μεγαλύτερη ήταν η πώληση της Easybrain στη Miniclip το 2025, έναντι €1,06 δισ.

Αντιθέτως, η χρηματοδότηση μέσω μετοχικού κεφαλαίου παραμένει περιορισμένη: €137 εκατ. σε 72 γύρους την ίδια εξαετία, με μόλις τρεις γύρους Series B ή μεταγενέστερου σταδίου. Το 2025 εμφανίστηκε νέα μορφή χρηματοδότησης, με πέντε διευκολύνσεις για την απόκτηση χρηστών, όλες με επικεφαλής την PvX Partners, ύψους €128,3 εκατ. Το ποσό αυτό πλησιάζει το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων που αντλήθηκαν σε έξι χρόνια.

Φορολογία και κίνητρα

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου στην Κύπρο ανέρχεται σε 15% από το 2026, ενώ το καθεστώς IP Box επιτρέπει έκπτωση 80% επί των κερδών από πνευματική ιδιοκτησία, με πραγματικό συντελεστή περίπου 3%. Η άμεση χρηματοδότηση παρέχεται μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, η Κύπρος δεν διαθέτει ακόμη επιχορηγήσεις αποκλειστικά για τα παιχνίδια. Το πρώτο σχετικό εργαλείο, ο επιταχυντής Plug&Play, ξεκινά το 2026.

Για τη σύγκριση, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει πίστωση φόρου 34% επί των δαπανών ανάπτυξης παιχνιδιών, η Γερμανία εγκαινιάζει ομοσπονδιακό ταμείο €125 εκατ. ετησίως, ενώ η Τουρκία και το Άμπου Ντάμπι εφαρμόζουν μηδενικό εταιρικό φόρο σε ειδικές ζώνες.

Έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού

Η έκθεση εντοπίζει στο ανθρώπινο δυναμικό τον κύριο περιορισμό του κλάδου. Από τους 12.000 έως 14.000 αποφοίτους της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ετησίως, μόλις 290 έως 385 αναμένεται να έχουν το 2026 σπουδές σχετικές με τα παιχνίδια, και μόνο 10 έως 40 τον χρόνο μπορούν να προσληφθούν από τα τοπικά στούντιο. Τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών στα παιχνίδια παράγουν μόλις τρεις έως έξι αποφοίτους τον χρόνο.

Σύμφωνα με τα μοντέλα της έκθεσης, τα στούντιο θα μπορούσαν να απορροφούν 100 έως 300 νέους εργαζόμενους ετησίως, σχεδόν δεκαπλάσιο αριθμό από όσους παράγει σήμερα το εκπαιδευτικό σύστημα. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν είναι η απασχολησιμότητα, καθώς το 83,8% των πρόσφατων αποφοίτων εργαζόταν το 2024, αλλά η εξειδίκευση.

Η πίεση αναμένεται να ενταθεί από τις 2 Ιανουαρίου 2027, οπότε οι εταιρείες αλλοδαπών συμφερόντων θα αξιολογούνται βάσει δέσμευσης ότι το 30% του προσωπικού τους αποτελείται από Κύπριους ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο CYGMA συνεργάζεται με κυπριακά πανεπιστήμια για τη δημιουργία εξειδικευμένων κατευθύνσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσαν να προσθέτουν 45 έως 85 αποφοίτους έτοιμους για την αγορά εργασίας τον χρόνο.

Κοινότητα και εκδηλώσεις

Στην Κύπρο διοργανώνονται ετησίως πέντε μεγάλα συνέδρια και περισσότερες από 25 εκδηλώσεις για την ανάπτυξη παιχνιδιών, με πάνω από 10.000 συμμετέχοντες συνολικά. Σύμφωνα με στοιχεία των διοργανωτών, το 59% των συνέδρων προέρχεται από την Κύπρο και το 59% είναι ανώτατα στελέχη ή ιδρυτές εταιρειών.