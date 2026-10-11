Wargaming: «Η Κύπρος έγινε το σπίτι μας» - Η κυπριακή βιομηχανία ηλεκτρονικών παιχνιδιών μεγαλώνει και αναζητά νέα ταλέντα

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500 εργαζόμενοι στην Κύπρο

Ο Ρόμαν Ζάνιν, γενικός νομικός σύμβουλος της εταιρείας, μίλησε στον «Π» για την πορεία της εταιρείας, τον κλάδο γενικότερα, αλλά και τα μελλοντικά τους σχέδια. Ακόμα και εσωτερικά, οι αριθμοί εντυπωσιάζουν, καθώς το 2011 η Wargaming ξεκίνησε με περίπου 50 υπαλλήλους και τώρα απασχολεί πάνω από 500 μόνο στην Κύπρο, ενώ συνολικά εργοδοτεί 3000 στα 15 στούντιό της ανά το παγκόσμιο. «Η Κύπρος έγινε πολύ σημαντικός προορισμός, το σπίτι μας», ανέφερε ο κ. Ζάνιν, καθώς αρχικά φιλοξενούσε μόνο το διοικητικό κομμάτι, ενώ πλέον αρκετοί δημιουργοί βιντεοπαιχνιδιών εργάζονται από την Κύπρο και έχουν μεταφερθεί οικογενειακά εδώ. Μέχρι τον επόμενο χρόνο, η Wargaming στη Λευκωσία σχεδιάζει να φτάσει τους 700 υπαλλήλους.

World of Tanks

«Πιστεύουμε ότι βοηθήσαμε η Κύπρος να μπει στον παγκόσμιο χάρτη των βιντεοπαιχνιδιών», είπε ο κ. Ζάνιν, καθώς όπως εξήγησε, όταν τα παιχνίδια παράγονται στη χώρα όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία, τότε αρχικά «ελκύεις ταλέντα», ιδιαίτερα τους νεότερους ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την καριέρα. «Είναι σημαντικό για τους νέους ανθρώπους να βλέπουν ότι μπορούν να βρουν δουλειά στον τομέα της τεχνολογίας», πρόσθεσε. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν γύρω στις 50 μεγάλες εταιρείες στον κλάδο, σημείωσε, κάτι που προσφέρει ορατότητα. Τόνισε μάλιστα τη σημασία του να δημιουργούνται αυτά τα παιχνίδια στην Κύπρο, κάνοντας αναφορά σε δύο από τις μεγάλες επιτυχίες της Wargaming που είτε δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου, είτε εν μέρει στη Λευκωσία και πρόκειται για το «World of Tanks» και το «World of Tanks Blitz» αντίστοιχα. «Υπάρχουν κι άλλα διάσημα παιχνίδια, που επίσης δημιουργήθηκαν στην Κύπρο», ως αποτέλεσμα του ελκυστικού επιχειρηματικού κλίματος που ελκύει εταιρείες από όλον τον κόσμο να μετακομίσουν εδώ, εξήγησε. Μερικές εταιρείες ενδεικτικά είναι η Strikerz Inc. με κύριο επενδυτή τον διάσημο ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο, η Holiday Studio από την Ελλάδα και η Redhill Games από τη Φινλανδία. «Όλα αυτά είναι μόνο η αρχή, μόλις τώρα αποκτούμε αυτή τη δυναμική», επεσήμανε. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι με τα στούντιο δημιουργείται ένα δίκτυο υποστηρικτών επιχειρήσεων που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, αυξάνοντας έτσι την συμβολή στην εγχώρια οικονομία και στις θέσεις εργασίας.

Οικονομικοί μετανάστες και τοπικό ταλέντο

Το ένα τρίτο των υπαλλήλων της Wargaming είναι ελληνόφωνοι, και τα αλλά δύο τρίτα μοιράζονται ίσα μεταξύ ρωσώφωνων και αγγλόφωνων από διάφορες χώρες. «Όσο περισσότερο καιρό μένουμε στην Κύπρο, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται το τοπικό ταλέντο», ανέφερε ο κ. Ζάνιν, διευκρινίζοντας πως όλο και περισσότεροι νέοι γίνονται μέλη της εταιρείας.

Ο κ. Ζάνιν δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης και στις διάφορες start-ups που αναπτύσσονται στο νησί από διάφορους δημιουργούς παιχνιδιών. «Μου αρέσουν τέτοιες ιστορίες», είπε, εξηγώντας πως η φύση της βιομηχανίας επιτρέπει σε μικρές εταιρείες να πετύχουν, μιας και απευθύνονται σε διεθνές κοινό. Αν έχεις ένα καλό προϊόν και καταφέρεις να το επικοινωνήσεις στο κοινό σου, τότε θα επιτύχεις, ή «απλά καμιά φορά, φτιάχνεις κάτι πιασάρικο», δήλωσε, ακόμα και παιχνίδι που φτιάχνεται από ένα άτομο αποκλειστικά, και από εκεί βγαίνουν τα πιο ασυνήθιστα παιχνίδια, επεσήμανε. «Θυμάμαι ένα συγκεκριμένο που έκλεισε 8 χρόνια από την κυκλοφορία του και έβγαλε γύρω στα $20 εκατ.», ανέφερε. Φυσικά, δεν είναι στην κλίμακα των εταιρειών-κολοσσών, που επενδύουν δισεκατομμύρια για τη δημιουργία ενός παιχνιδιού, όπως η Rockstar Games με το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI, αλλά και πάλι, για δουλειά ενός ατόμου, είναι τεράστια επιτυχία.

Κενό από τα πανεπιστήμια

Παρόλα αυτά, ο κ. Ζάνιν εντοπίζει ένα σημαντικό κενό αυτή τη στιγμή που θα μπορούσε να βοηθήσει τον κλάδο να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο: Η συμβολή του ακαδημαϊκού τομέα. Δηλαδή, τα κυπριακά πανεπιστήμια να προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην παραγωγή βιντεοπαιχνιδιών, τα οποία θα συνδέονται με την αναπτυσσόμενη εγχώρια βιομηχανία και θα τροφοδοτούν τις εταιρείες με τοπικό ταλέντο.

Αυτό δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί μιας και την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε και ο αριθμός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στη χώρα, αναπτύσσοντας την Κύπρο και ως ακαδημαϊκό προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι φοιτητές που σπουδάζουν εδώ, μπορούν να βρουν και δουλειά εδώ, χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσουν ξανά.

Τα πανεπιστήμια είναι η ραχοκοκαλιά μιας πολυπαραγοντικής ανάπτυξης ενός τομέα. «Εμείς σαν εταιρεία θέλουμε να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια των τοπικών πανεπιστημίων να αναπτύξουν ακαδημαϊκά προγράμματα στον κλάδο και είμαστε αισιόδοξοι ως προς αυτό», δήλωσε. Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία των προγραμμάτων της ΑνΑΔ, τα οποία χρηματοδοτούν θέσεις εργασίας αρχικού επιπέδου και τόνισε τη σημασία το κράτος να συνεχίσει να επενδύει σε εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες, εξίσου με τις υπόλοιπες βιομηχανίες. «Είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο απόφοιτο να μπει σε μια μεγάλη εταιρεία, αλλά τέτοια προγράμματα δίνουν αυτήν την ευκαιρία και μετά μένουν στην εταιρεία αλλά και στην χώρα» αναπτύσσοντας την βιομηχανία ακόμα περισσότερο.

«Τα τελευταία 10 χρόνια, η Κύπρος έχει περάσει μια τεράστια μεταμόρφωση που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και αυτό είναι αξιοσημείωτο», εξήγησε, ανακαλώντας ένα περιστατικό που του έκανε εντύπωση τα πρώτα χρόνια του στην Κύπρο. «Θυμάμαι άκουσα μια γιαγιά με την εγγονή της να περνάνε έξω από τα γραφεία μας και όταν η μικρή την ρώτησε “τι είναι εδώ”, αυτή απάντησε πως πρόκειται για εταιρεία ξεπλύματος χρημάτων. Πλέον αυτό έχει αλλάξει και ο κόσμος γνωρίζει ότι φτιάχνουμε βιντεοπαιχνίδια που μπορούν να παίζουν με τα παιδιά και τους φίλους τους».