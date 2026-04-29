Έχεις γνώση για να εκφράζεις γνώμη;

Πάρα πολύ γνωμοδότηση ξεχειλίζει πλέον στα προεκλογικά πάνελ… Γνώμες από τον καθένα για τα πάντα. Γνώμη ως επιχείρημα αντιπαλότητας σ' αυτό που ισχυρίζεται ο απέναντι.

Οι περισσότεροι πρωτόβγαλτοι αλλά με τουπέ απίστευτο. Τα ξέρουν όλα και είναι προς τιμή του Φειδία που δηλώνει πως για πολλά δεν έχει ιδέα. Πως δεν ξέρει. Αυτό δεν σημαίνει πως θα τον ψηφίσω… Ούτε αποφάσισα ακόμα και δεν ξέρω πότε αν θα αποφασίσω ώς τις 24 Μαΐου…

Την πιο έγκυρη θέση την ξεστόμισε ο Πλάτωνας μαθητής του Σωκράτης: «Γνώμες έχουν άπαντες, Γνώση για να έχουν γνώμη έχουν;». Η ρήση αυτή αφιερωμένη προς παλιούς και νέους υποψήφιους… Τον Σωκράτη να κάτσουν να μελετήσουν και θα ωφεληθούν απείρως. Γνωρίζουμε λίγα για τη ζωή του. Δεν άφησε κανένα γραπτό και η περισσότερη από τη γνώση μας προέρχεται από τους διαλόγους με τον πιο διάσημο μαθητή του, τον Πλάτωνα και από τα απομνημονεύματα του Ξενοφώντα. Ο Σωκράτης περιγράφεται ότι είχε παραμελήσει τις δικές του υποθέσεις, και αντίθετα ξόδεψε τον χρόνο του συζητώντας για την αρετή, τη δικαιοσύνη και την ευσέβεια, εκεί όπου συγκεντρώνονταν οι συμπολίτες του αναζητώντας σοφία για τη σωστή συμπεριφορά που θα οδηγούσε την Αθήνα στην ηθική και πνευματική βελτίωσή της.

Χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που είναι τώρα γνωστή ως ο σωκρατικός διάλογος ή διαλεκτική, βοηθούσε τους μαθητές του να φτάσουν στη γνώση, ακολουθώντας μια σειρά ερωτήσεων και εξετάζοντας τις συνέπειες των απαντήσεών τους. Ωστόσο, άφησε μεγάλη γνώση πίσω από τον τραγικό του «αυτοκτονικό» θάνατο.

Ας θυμηθούμε την ατελείωτη σοφία του με ορισμένα αποφθέγματα από έναν από τους σοφότερους ανθρώπους που έζησαν ποτέ: