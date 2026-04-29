Μαζική κινητοποίηση σήμερα στη Λάρνακα

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν σήμερα το απόγευμα (6.00 μ.μ.) στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού Λάρνακας, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση των φορέων της πόλης εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάπτυξη του λιμανιού, της μαρίνας και των χερσαίων χώρων.

Με σύνθημα «Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο», οι παράγοντες της Λάρνακας θα απαιτήσουν από την κυβέρνηση άμεσο και ξεκάθαρο πλάνο για την ανάπτυξη των δύο αυτών νευραλγικών χώρων και φυσικά του χερσαίου χώρου. Δύο χρόνια μετά το ναυάγιο με την Kition, δεν έγινε απολύτως τίποτε, ενώ η Λάρνακα εναντιώνεται έντονα και στις πληροφορίες, για μετατροπή του λιμανιού σε βιομηχανικό. Κάτι τέτοιο, θα συνιστούσε «έγκλημα», λαμβάνοντας υπόψη ότι το λιμάνι γειτνιάζει με το ανατολικό παραλιακό μέτωπο όπου προγραμματίζεται το μεγαλόπνοο project «Larnaca, land of tomorrow», ενώ σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκονται το παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων και το εμπορικό κέντρο της πόλης.

Β. Βας