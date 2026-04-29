Απογοητευτικοί και οι δύο!

Δεν θα διαφωνήσουμε με την άποψη που διατύπωσε ο Πρόεδρος ότι ο Τουφάν Έρχιουρμαν χρονοτριβεί στο Κυπριακό για να πάμε σε εξελίξεις μετά τον Ιούνιο, ούτως ώστε να επιβεβαιώσει τη θέση του ότι δεν θα ήθελε εξελίξεις στη διάρκεια της προεδρίας της ΕΕ.

Θα πω επίσης ότι ο νέος Τ/Κ ηγέτης εξακολουθεί να είναι απογοητευτικός. Πέρα ωστόσο από αυτά, το ερώτημα είναι ότι, εμείς που «δεν χρονοτριβούμε» και «δεν μας ενοχλούσαν οι εξελίξεις» εντός της προεδρίας, τι κάναμε όλο αυτό τον καιρό για να σπρώξουμε σε εξελίξεις; Ένα απόλυτο τίποτα! Οπότε, για να το πούμε και στα κυπριακά: Πιας τον έναν, φάκκα τον πας τον άλλον...

Κ.ΖΑΔΗΣ