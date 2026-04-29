Η εμμονή του ΥΠΕΣ και της διευθύντριας του ΓΤΠ

Πούτο πάτε κύριε υπουργέ Εσωτερικών και διευθύντρια του ΓΤΠ; Πόσο θα κρατήσει η εμμονή σας ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και σε φυσιολογικές κοινωνίες, τη δημοσιογραφική ιδιότητα δεν την καθορίζει το κράτος ούτε οι ντιρεκτίβες των αξιωματούχων του;

Πόσο θα συνεχίσει αυτή η απαράδεκτη τακτική να ορίζει το κράτος ποιος είναι δημοσιογράφος και όχι η Ένωση Συντακτών Κύπρου; Σε ποιο κράτος οι κυβερνώντες εκδίδουν τις ταυτότητες των δημοσιογράφων ενώ αγνοείται το συνδικαλιστικό δημοσιογραφικό όργανο; Με ποια επιχειρήματα το κράτος επιμένει να μην αναγνωρίζει τις ταυτότητες που εκδίδει η Ένωση Συντακτών Κύπρου η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων;

Πού ξανακούστηκε μια κυβερνητική υπηρεσία να δίνει σε λειτουργούς του κράτους δημοσιογραφικές ταυτότητες και να αρνείται την αναγνώριση των ταυτοτήτων που δίνει η ΕΣΚ σε δημοσιογράφους, το τονίζουμε, σε δημοσιογράφους, και όχι κυβερνητικούς υπαλλήλους;

ΧΡγ