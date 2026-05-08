Η «Σάντη» και τα αναπάντητα ερωτήματα

Η διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη» οδεύει πλέον προς την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση που αποδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι πρόκειται για μια φαντασιόπληκτη και ψυχικά διαταραγμένη γυναίκα, ένα μέρος της κοινής γνώμης δύσκολα θα πειστεί πλήρως. Το φαινόμενο αυτό είναι ήδη ορατό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η στάση αυτή δεν είναι τυχαία και συνδέεται, κυρίως, με την αντίληψη ότι η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης από πλευράς Αστυνομίας δεν διασφαλίζει επαρκώς τις θεμελιώδεις αρχές της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

Η εισήγηση για τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, συμφωνούσε και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, δεν έγινε αποδεκτή. Οι εν λόγω ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι δικηγόροι και δη ποινικολόγοι, θα είχαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το ανακριτικό έργο απερίσπαστα και χωρίς διαρροές, κατά το πρότυπο που παρατηρείται σήμερα στην υπόθεση videogate. Εν συνεχεία, θα υπέβαλλαν το πόρισμά τους στη Νομική Υπηρεσία, συνοδευόμενο από τεκμηριωμένη εισήγηση ως προς το κατά πόσον συντρέχουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Θα μπορούσε, επίσης, η διερεύνηση να ανατεθεί στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, δεδομένου ότι στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας. Σε ένα από τα μηνύματα της «Σάντης», οι δύο παρουσιάζονται να έχουν «κανονίσει» την υπόθεση Focus. Μάλιστα, σε περίπτωση που την έρευνα αναλάμβανε η Αρχή κατά της Διαφθοράς, θα υπήρχε η δυνατότητα διορισμού ερευνητών-λειτουργών επιθεώρησης από το εξωτερικό, ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία της ποινικής έρευνας.

Η μεθόδευση του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ωστόσο, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νίκου Χριστοδουλίδη επέλεξε να ζητήσει τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από το FBI για την αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού, με την κίνηση αυτή να δημιουργεί την εντύπωση ενίσχυσης της αξιοπιστίας της ποινικής διαδικασίας. Στην πράξη, όμως, η κίνηση αυτή λειτούργησε περισσότερο ως επικοινωνιακό τέχνασμα με σκοπό τη συνέχιση της έρευνας από την Αστυνομία και υπό την καθοδήγηση της προϊστάμενης του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Εισαγγελέως Έλενας Κλεόπα. Η καθοδήγηση και η εποπτεία της ποινικής έρευνας από τη Νομική Υπηρεσία, σε μια υπόθεση στην οποία φέρονται να εμπλέκονται άμεσα οι δύο επικεφαλής της, εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την τήρηση των θεμελιωδών αρχών της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας. Και όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημανθεί, δεν αρκεί να απονέμεται δικαιοσύνη πρέπει και να φαίνεται ότι απονέμεται. Η γυναίκα του Καίσαρα οφείλει όχι μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται τίμια...

Τα ερωτήματα

Με βάση τα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι καταγγελίες του Δρουσιώτη περί διαφθοράς στο δικαστικό σώμα καθώς και οι αναφορές σε Ροδόσταυρους, βιασμούς, παιδεραστία και άλλα συναφή, καταρρέουν σαν χάρτινος πύργος. Ωστόσο, εξακολουθούν να εγείρονται κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου, παραμένουν αναπάντητα. Για παράδειγμα:

1 Γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Νομική Υπηρεσία δεν προχώρησαν στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών, επιλέγοντας αντ’ αυτού η έρευνα να διεξαχθεί από την Αστυνομία υπό την καθοδήγηση της ίδιας της Νομικής Υπηρεσίας, τη στιγμή που στις καταγγελίες Δρουσιώτη φέρονται να εμπλέκονται οι δύο επικεφαλής της;

2 Ο τέως Γενικός Εισαγγελέας, Κώστας Κληρίδης, σε κατάθεσή του φέρεται να παραδέχθηκε ότι, μετά τις απειλές που δεχόταν ο αδελφός του, δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, απέστειλε μήνυμα στον πρώην δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, με αποτέλεσμα τα απειλητικά μηνύματα να σταματήσουν αιφνιδίως. Συνεπώς, εύλογα τίθεται το ερώτημα για ποιο λόγο ο πρώην δικαστής φέρεται να απειλούσε τον Νίκο Κληρίδη, καθώς και κατά πόσον το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων με τις απειλές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

3 Η αποκαλούμενη «Σάντη» φέρεται να παραδέχθηκε ότι τα μηνύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας είναι κατασκευασμένα και προϊόν της φαντασίας της, τα οποία διοχέτευσε στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη χωρίς να του αποκαλύψει την πραγματική τους φύση. Προκύπτει, επίσης, ότι παραπλάνησε συνειδητά και τους δημοσιογράφους Στέλιο Ορφανίδη και Μακάριο Δρουσιώτη, με τους οποίους συναντήθηκε. Παρά ταύτα δεν συνελήφθη, γεγονός που δημιουργεί υποψίες. Γιατί, λοιπόν, η «Σάντη» αντιμετωπίζεται διαφορετικά; Μήπως προορίζεται για μάρτυρας κατηγορίας;

4 Πού βρίσκεται σήμερα η «Σάντη»; Όπως πληροφορείται η στήλη, τελεί υπό τη διακριτική προστασία της Αστυνομίας. Συνήθως είναι τα θύματα που προστατεύονται και όχι οι θύτες. Γιατί αυτή η μεταχείριση;

