Ο θιγμένος υποψήφιος του ΕΛΑΜ

Ο τέως δήμαρχος Στροβόλου, ο συγγραφέας του βιβλίου «Καθαρά και Γαλανά» για να μην είχε κανείς οποιαδήποτε αμφιβολία για τις σκέψεις και τις ενατενίσεις του, κάνει μαθήματα στο ΒΟΛΤ για απουσία «πολιτικής ηθικής». Και γιατί παρακαλώ; Επειδή, λέει, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του αρχηγού του ΕΛΑΜ στην υποβολή των υποψηφιοτήτων για τις εκλογές, μια ομάδα από το ΒΟΛΤ ευχήθηκε το happy birthday σε υποψήφιο βουλευτή του κόμματος. Ακούγονταν οι ευχές στο βάθος αλλά ο ευαίσθητος, κυρίως με την πολιτική ηθική, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους βγήκε έξω από τα ρούχα του. Μιλά «για ακραία και τοξική συμπεριφορά», ένας υποψήφιος του πλέον ακραίου πολιτικού σχηματισμού.

