Μία μόνο ένσταση και απορρίφθηκε

Μία μόνο ένσταση ανά το παγκύπριο είχαμε για τις βουλευτικές εκλογές. Η ένσταση έγινε στη Λεμεσό και αφορούσε γυναίκα υποψήφια. Η ενημέρωση λέει ότι δεν υπήρχε σοβαρό υπόβαθρο και λύθηκε το ζήτημα πολύ εύκολα, ενώ ρωτήθηκαν και η Νομική Υπηρεσία με την Αστυνομία που επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκτύπωσης των ψηφοδελτίων όπου αναμένεται να σπάσουμε και εδώ άλλο ένα ρεκόρ, αφού χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις για να χωρέσουν όλοι οι υποψήφιοι της κάθε επαρχίας σε ένα ψηφοδέλτιο. Διαδικαστικά πάντως όλα κυλούν ομαλά και φαίνεται ότι για ακόμα μια φορά δεν θα έχουμε προβλήματα. Αν μη τι άλλο, σε αυτό το θέμα η αποτελεσματικότητα του κράτους τα πάει διαχρονικά πολύ καλά, χωρίς να αμφισβητείται από κανέναν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του αποτελέσματος.

