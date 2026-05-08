Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Μία μόνο ένσταση και απορρίφθηκε

Μία μόνο ένσταση ανά το παγκύπριο είχαμε για τις βουλευτικές εκλογές. Η ένσταση έγινε στη Λεμεσό και αφορούσε γυναίκα υποψήφια. Η ενημέρωση λέει ότι δεν υπήρχε σοβαρό υπόβαθρο και λύθηκε το ζήτημα πολύ εύκολα, ενώ ρωτήθηκαν και η Νομική Υπηρεσία με την Αστυνομία που επιβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εκτύπωσης των ψηφοδελτίων όπου αναμένεται να σπάσουμε και εδώ άλλο ένα ρεκόρ, αφού χρειάζονται ειδικές ρυθμίσεις για να χωρέσουν όλοι οι υποψήφιοι της κάθε επαρχίας σε ένα ψηφοδέλτιο. Διαδικαστικά πάντως όλα κυλούν ομαλά και φαίνεται ότι για ακόμα μια φορά δεν θα έχουμε προβλήματα. Αν μη τι άλλο, σε αυτό το θέμα η αποτελεσματικότητα του κράτους τα πάει διαχρονικά πολύ καλά, χωρίς να αμφισβητείται από κανέναν η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του αποτελέσματος. 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

