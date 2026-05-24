Με το χέρι στην καρδιά

Εκλογές ενόψει και ο κάθε νούσιμος πολίτης πρέπει πρωτίστως να έχει στο μυαλό του την επανένωση προτού ρίξει την ψήφο του στην κάλπη. Επειδή το μέλλον του Ελληνισμού στην πατρίδα μας εξαρτάται από μια ενωμένη Κύπρο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ζούμε με ψευδαισθήσεις για συμμαχίες με στρατιωτικοποίηση του νησιού -ουσιαστικά βάσεις- για δήθεν ασφάλεια. Κούνια που μας κούναγε! Ούτε μία σφαίρα δεν θα τολμήσουν οι «σύμμαχοι» να ρίξουν κατά του ισχυρότερου στρατού στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ. Και σε 30-40 χρόνια όταν οι έποικοι πλέον θα αριθμούν 3-4 εκατ. και εμείς λόγω υπογεννητικότητας 650 χιλιάδες, σβήσε την Κύπρο από τα κατάστιχα. Τα εγγόνια μας θα ψάχνουν για νέα Κύπρο. Είναι γι' αυτό που χρειάζονται κότσια για να δημιουργήσουμε την Ομοσπονδιακή Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι και η μόνη μας ελπίδα.

Πέρασαν 52 σχεδόν χρόνια και το κουτσουρεμένο νησί μας έχει καταντήσει ψευδοκράτος των κλεφταράδων και ψευδοπατριωτών. Ο θεσμός της δικαιοσύνης λοιδορείται, τα 10-12 τζάκια του ψευδοκράτους μας δρουν ανεξέλεγκτα και ο λαός μας αδιαφορεί και ούτε λέξη για λύση. Επιτέλους είναι καιρός να αντιληφθούν όλοι ότι η Κύπρος δεν είναι ο ομφαλός της γης και ουσιαστικά, πέρα από τον σεβασμό στους τύπους, «οι μεγάλοι» δεν μας υπολογίζουν ή μάλλον μας υπολογίζουν ως ελληνοκυπριακή κοινότητα. Για «τους μεγάλους», η Κυπριακή Δημοκρατία στην ουσία θα γίνει κράτος με την επανένωση, που θα περιλαμβάνει και τις δύο κοινότητες. Σίγουρα, μας έχουν σε ανυποληψία αφού 52 χρόνια μετά την «κατραπακιά» του 1974 ακόμη «κοκορευόμαστε» για την αναγνώριση μιας Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν στην πραγματικότητα ζούμε σε ένα λειψό κράτος που οι κλεφταράδες και ψευδοπατριώτες προβάλλουν ως υπερδύναμη.

Μόνο η λύση μπορεί

Είναι καιρός ο λαός να αντιληφθεί τα ψέματα των εραστών της προδοτικής διχοτόμησης, να τους απομονώσει και να πιστέψει στη διζωνική, δικοινοτική, ομοσπονδιακή Κύπρο, που θα καταργήσει τα συρματοπλέγματα της ντροπής και θα φέρει την ευημερία στην ενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία, όπου Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι θα διαβιούν ειρηνικά μετατρέποντας το νησί μας σε επίγειο παράδεισο.

Η 24η Μαΐου θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας και είμαι σίγουρος ότι άκουσες, έκρινες, ανέλυσες και τώρα είσαι πανέτοιμος να ρίξεις την ψήφο σου. Γνωρίζω ότι το κόστος ζωής, το στεγαστικό, η λειψυδρία και τα αμέτρητα σκάνδαλα που έχουν καταστήσει τη χώρα μας σε ψευδοκράτος-παρακράτος απέσπασαν την προσοχή μας από το πιο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο είναι το Κυπριακό και το οποίο θα καθορίσει την επιβίωσή μας στην αγαπημένη μας πατρίδα. Όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα θα περάσουν, η διχοτόμηση όμως θα μείνει αν δεν ακολουθήσουμε τη νούσιμη οδό για λύση του Κυπριακού.

Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι μόνο οι δημοκράτες Τουρκοκύπριοι και οι νούσιμοι πολίτες των οποίων οι θέσεις στο Κυπριακό με λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας ήταν πάντοτε κρυστάλλινες, θα μπορέσουν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Εν κατακλείδι, πέραν των όσων έχουν αναφερθεί, ο κάθε ψηφοφόρος να έχει υπ' όψιν του ότι αυτές οι εκλογές πρέπει να θεωρηθούν εκλογές μιας μεταχρονισμένης Νυρεμβέργης και είναι καλό να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν λαοί προδότες αλλά προδομένοι.