Τα δύο πορίσματα που έρχονται

Μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - οι έρευνες της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το "Κράτος Μαφία" και του Ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για το videogate του Προεδρικού, για δύο μεγάλες δηλαδή υποθέσεις πιθανής διαφθοράς και διαπλοκής, οι οποίες απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη. Η πρώτη αφορά άμεσα τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και η δεύτερη έστω και έμμεσα - λόγω της εμπλοκής συγγενικών του προσώπων και στενών του φίλων - τον νυν Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση και των δύο ερευνών δόθηκε άπλετος χρόνος. Για το «Κράτος Μαφία», λόγω του τεράστιου όγκου ερευνητικού υλικού και των πολλών μαρτυριών, σχεδόν δυόμισι χρόνια, και για το videogate πάνω από πέντε μήνες.

Τώρα έφτασε η ώρα των πορισμάτων, από τα οποία και θα διαπιστωθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και δικαιολογούνται διώξεις, για τις οποίες αποκλειστικός υπεύθυνος να αποφασίσει, είναι ο Γενικός Εισαγγελέας.

Δεν θα σπεύσουμε να προκαταβάλουμε τα πορίσματα των δύο σημαντικών αυτών ερευνών, ούτε και να υιοθετήσουμε φήμες και πληροφορίες που κυκλοφορούν για αυτά.

Εκείνο που θα υποδείξουμε σε αυτούς που θα «υπογράψουν» τα δύο πορίσματα, είναι ότι από αυτά θα κριθεί και δοκιμαστεί και η δική τους προσωπική αμεροληψία, ευθυκρισία εντιμότητα και ανεξαρτησία, αλλά και των θεσμών που εκπροσωπούν.

Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι κατ’ ανάγκη οι διαπιστώσεις τους πρέπει να «ενοχοποιούν» τους εμπλεκόμενους υψηλούς αξιωματούχους και συνεργάτες τους, αλλά γιατί οφείλουν και πρέπει να πείσουν πέραν πάσης αμφιβολίας και πλήρως τεκμηριωμένα, το οποιοδήποτε πόρισμα τους.

Σε μία χώρα όπου η αξιοπιστία των θεσμών και της δικαιοσύνης είναι καταρρακωμένη, όπου το αίσθημα που κυριαρχεί είναι ότι βασιλεύει η ατιμωρησία και αποτελεί πεποίθηση ότι όλα είναι διαπλεκόμενα, τους πέφτει τεράστιο βάρος και υποχρέωση να αποδείξουν το αντίθετο.

Επαναλαμβάνουμε όχι ενοχοποιώντας και σπιλώνοντας πρόσωπα προς ικανοποίηση του «λαϊκού αισθήματος», αλλά αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.

Το τελευταίο παράδειγμα της έρευνας της Αστυνομίας για την υπόθεση «Σάντη», ας λειτουργήσει ως παράδειγμα προς προβληματισμό. Γιατί η κοινή γνώμη άκουσε μεν στην περίπτωση εκείνη ένα «βολικό» πόρισμα που «τα έβαζε όλα σε τάξη», αλλά της έμειναν πολλές απορίες και τεράστια ερωτηματικά γεγονός που ενίσχυσε το αίσθημα καχυποψίας της.

Και αυτό βάζει τώρα σε αυτούς περισσότερη πίεση, για να αποδείξουν ότι κάτι ακόμα λειτουργεί σε αυτό τον τόπο και ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα...