Πήρε μαζί του και την τουαλέτα του

Σάστισα μόλις διάβασα την είδηση. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. «Είναι δουλειά της τεχνητής νοημοσύνης», είπα. Δεν ήταν τελικά, ήταν αλήθεια, λέει. Ο Τραμπ, ο οποίος πήγε στην Τουρκία με αντιπροσωπεία 1.400 ατόμων για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πήρε μαζί του και το σύστημα τουαλέτας του, λέει! Δηλαδή, θα κάνει ό,τι είναι να κάνει στη δική του τουαλέτα, όχι σε τουρκική. Γιατί; «Για να εμποδίσει τη χρήση βιολογικών υλικών για σκοπούς μυστικών υπηρεσιών»! Θυμήθηκα αυτό που έλεγαν οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας. Τι έλεγαν; «Από τα σκατά του παιδιού φαίνεται τι θα γίνει»! Τι παράξενα πράγματα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο! Τι θα κάνει κάποιος με τα σκατά του Τραμπ; Τι θα μελετήσει; Τι νόημα θα βγάλει από αυτά; Τι είδους μυστική πληροφορία είναι αυτή; Αυτό, λέει, δεν είναι κάτι ειδικό για την τουρκική τουαλέτα. Πάντα έτσι κάνουν οι Αμερικανοί Πρόεδροι. Αυτή η πρακτική είναι μια τυπική διαδικασία ασφάλειας, λέει! Το μάθαμε και αυτό!

Ο Τραμπ έτυχε υποδοχής με στρατιωτική τελετή στην Άγκυρα. Εκ μέρους δύο στρατών. Ο ένας ήταν ο τουρκικός στρατός. Ο άλλος ο στρατός των Γενίτσαρων! Ο Τραμπ χαιρέτισε στα Τουρκικά τον τουρκικό στρατό. Όσο το γύριζε η γλώσσα του, είπε «γειά σας στρατιώτες». Πάλι επαίνεσε απλόχερα τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι, λέει, ένας «ισχυρός ηγέτης τον οποίο σέβεται όλος ο κόσμος». Άρα δεν ξέρει τίποτα. Δεν έχει καθόλου ιδέα ακόμα και για εκείνη τη θαυμάσια γελοιογραφία του Latuff. Αν όλος ο κόσμος σέβεται τον Ερντογάαν, σημαίνει πως τρελάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε, αν δεν τρελαινόταν ο κόσμος, μήπως θα κάθονταν τώρα στα Προεδρικά τους Μέγαρα οι Τραμπ και Ερντογάν; Δεν έχω απολύτως καμία αμφιβολία ότι και των δύο η θέση θα είναι ο σκουπιδότοπος της Ιστορίας. Αν θέλω να ζήσω λίγο περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο το θέλω για να τους δω σε αυτόν τον σκουπιδότοπο. Πού είναι τώρα οι άλλοτε παντοδύναμοι δικτάτορες που ο λόγος τους ήταν νόμος και αποφάσιζαν για τη ζωή και τον θάνατο; Σε αυτόν τον σκουπιδότοπο. Και στην κόλαση, αν υπάρχει!

Το ΝΑΤΟ δεν είναι μια οργάνωση ειρήνης. Είναι μια οργάνωση πολέμου. Μάλιστα είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Η ραχοκοκαλιά του ιμπεριαλισμού! Μια οργάνωση που μας καταδίκασε να ζούμε εδώ και 52 χρόνια σε ένα μοιρασμένο νησί. Και ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος από αυτό, λέει. Αν δεν γινόταν στην Τουρκία αυτή η σύνοδος κορυφής, δεν θα λάμβανε μέρος, λέει! Ήρθε επειδή αγαπά πολύ τον Ερντογάν, λέει! Ο ένας δεσποτικός αγαπά τον άλλο δεσποτικό. Και δεν βλέπει κανείς χαΐρι στον κόσμο από αυτήν την αγάπη! Αν ο Ερντογάν δεν του έδινε αυτά που ήθελε, μήπως θα αναπτυσσόταν μια τέτοια αγάπη; Την ώρα που τις προάλλες η Αμερική γιόρταζε την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας της, φωτίστηκε και η Γέφυρα του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη με τα χρώματα της σημαίας των ΗΠΑ. Κάποτε υπήρχαν νέοι που φώναζαν «Yankee go home». Είχαν ρίξει στη θάλασσα τους Αμερικανούς πεζοναύτες του 6ου στόλου οι οποίοι ήρθαν στο λιμάνι της Σμύρνης. Έκαψαν το αμάξι του πρέσβη των ΗΠΑ Κόμερ στο πανεπιστήμιο. Τώρα δεν έμεινε τίποτα από εκείνες τις μέρες. Με δύο απανωτά φασιστικά πραξικοπήματα που έβαλαν τον τουρκικό στρατό να κάνει, οι ΗΠΑ συνέθλιψαν την Αριστερά και πήραν εκδίκηση από εκείνους τους νέους, δυστυχώς. Υπέδειξε τρεις νέους ο αξιωματούχος των ΗΠΑ που μπήκε στη δικαστική αίθουσα. Απαγχόνισαν και τους τρεις.

Χαράχθηκαν στη μνήμη της ανθρωπότητας ως ένα «μνημείο κακού» οι ΗΠΑ που υποστήριξαν όλα τα φασιστικά καθεστώτα που υπήρχαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας τους. Γι’ αυτό κάποιοι καταράστηκαν ακόμα και τον Χριστόφορο Κολόμβο, ο οποίος ανακάλυψε την Αμερική! Δεν με εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι ο Τραμπ θαυμάζει κάποιον όπως ο Ταγίπ Ερντογάν. Όμως, μπορεί να προκαλέσει πολλή ζημιά και σε εμάς στην Κύπρο αυτή η τόσο στενή σχέση ανάμεσά τους. Ακούμπησε στις ΗΠΑ ο Ερντογάν, ο οποίος δεν προτίθεται να κάνει βήμα στην Κύπρο χωρίς να δεχθεί διεθνείς πιέσεις. «Δεν αγαπώ καθόλου τον Ερντογάν», λέει ο κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς, ο οποίος ρίχθηκε σε ένα κελί σαν πηγάδι για ένα άτομο. Και εγώ δεν τον αγαπώ. Όμως, ο Τραμπ τον αγαπά! Αν δεν το πιστεύετε, κοιτάξτε την τουαλέτα του. Φαίνεται από τα σκατά του!