Πώς γεννήθηκε το κανάλι: «Κοσμικό Λάτε»

Το ερχόμενο Σάββατο, στις 18 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, ο καθηγητής Φυσικής Σ. Βαμβάκος θα δώσει στο Πλανητάριο Κύπρου μια επιστημονική διάλεξη για το πώς η Επιστήμη μάς βοηθά να κατανοήσουμε πιο βαθιά την καθημερινότητά μας. Και στην πραγματικότητα συντελείται με τέτοιο τρόπο που πολλές φορές δεν καταφέρνουμε να την κατανοήσουμε. Ο καθηγητής Βαμβάκος είναι ο δημιουργός της εκπομπής «Κοσμικό Λάτε» στο διαδίκτυο. Είναι ένα κανάλι όπου ο καθηγητής εξηγεί και εκλαϊκεύει την Επιστήμη η οποία μας βοηθά να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Σε συνέντευξή του στο διαδίκτυο που βρίσκεται στο You Tube, περιγράφει πώς γεννήθηκε η ιδέα και πώς κατακτά σιγά σιγά το κοινό, που φτάνει σε μερικές δεκάδες χιλιάδες θεατές.

Πώς προέκυψε η ιδέα και τελικά η απόφασή σας να κάνετε μια εκπομπή Επιστήμης στο διαδίκτυο;

Η ιδέα προέκυψε βλέποντας άλλα κανάλια παρόμοιου περιεχομένου από το εξωτερικό. Όταν ήμουν ακόμα φοιτητής είχα πέσει κατά τύχη σε σχετικά επεισόδια και είχα εντυπωσιαστεί από το πόση πολλή πληροφορία μπορεί να χωρέσει σε ένα σύντομο βίντεο και πόσο ευχάριστα δεχόμουν αυτή την πληροφορία μέσα από απλοϊκά σχέδια. Πάντα μου άρεσε να μαθαίνω πώς λειτουργεί ο κόσμος και πάντα μου άρεσε να εξηγώ πράγματα σε άλλους. Το «πάντρεμα» αυτών των δύο «γέννησε» το κανάλι.

Πόσο χρόνο σάς παίρνει η δημιουργία κάθε εκπομπής;

Ο χρόνος ποικίλλει, ανάλογα με το θέμα του επεισοδίου. Ορισμένα θέματα απαιτούν περισσότερο διάβασμα και έρευνα από μέρους μου για να γράψω το σενάριο, το οποίο συνήθως είναι και το πιο χρονοβόρο κομμάτι. Για κάθε λεπτό ενός βίντεο συνήθως απαιτούνται 10 με 15 ώρες δουλειάς. Συνολικά, ο χρόνος συνήθως κυμαίνεται από 70 μέχρι και 100 ώρες.

Η θεματολογία πώς προκύπτει; Από την επικαιρότητα (π.χ. κάποια ανακάλυψη ή νέα έρευνα), από κάποιο ζήτημα που εσείς θέλετε να αναδείξετε ή από επιθυμίες των θεατών της εκπομπής;

Είναι ένας συνδυασμός όλων. Έχω δημιουργήσει μια λίστα με θέματα που θα ήθελα να ασχοληθώ σε μελλοντικά βίντεο, στην οποία προσθέτω συνεχώς καινούργιες ιδέες. Μια ιδέα μπορεί να προκύψει από οτιδήποτε, ίσως από κάτι που άκουσα, κάποιο επιστημονικό νέο που διάβασα ή κάποιο βίντεο που είδα.

Συνήθως ξεκινάω από ένα θέμα που μου τράβηξε το ενδιαφέρον τον τελευταίο καιρό. Στην πορεία πολύ συχνά προκύπτουν νέα πιθανά θέματα, κάποια εκ των οποίων συνειδητοποιώ πως πρέπει να αναπτύξω πριν προχωρήσω σε αυτό που σκέφτηκα αρχικά να κάνω. Εν τω μεταξύ, ένα βίντεο «γεννά» απορίες και στους θεατές, τις οποίες κρατάω για μελλοντικά θέματα.

Ποια είναι η ανταπόκριση του κοινού στην προσπάθεια που κάνετε;

Ο κόσμος έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ θετικά σε όλη την προσπάθεια για επικοινωνία της Επιστήμης μέσω του YouTube και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Στέλνει μηνύματα, γράφει σχόλια, παρευρίσκεται στις εκδηλώσεις, συνεισφέρει ενεργά και γενικά έχει αγκαλιάσει με θέρμη το εγχείρημα, κάτι που δείχνει πως υπήρχε ένα κενό σε αυτόν τον τομέα.

Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαν οι εκπομπές που κάνετε ή κάποια άλλα αντίστοιχα projects να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε οι μαθητές να έρχονται μαζικά σε επαφή με την Επιστήμη μέσα από ερεθίσματα και πηγές που αποτελούν την καθημερινότητά τους πλέον (Internet, social media κ.λπ.);

Δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που μου έχουν πει ότι χρησιμοποιούν τα επεισόδια της Καθημερινής Φυσικής ως εισαγωγή στο θέμα ενός μαθήματος. Οι μαθητές όμως δεν περιμένουν το σχολείο για να ανακαλύψουν κάτι που τους αρέσει. Είναι πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι με το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα από οποιαδήποτε άλλη γενιά. Τα βίντεο που δημοσιεύουμε στο YouTube δεν είναι διαλέξεις. Στοχεύουν στην εκπαίδευση μέσω ψυχαγωγίας και λειτουργούν ως εισαγωγικά στο εκάστοτε θέμα, ως ένα έναυσμα που θα εξάψει την περιέργεια του θεατή και θα τον κάνει να αναζητήσει περισσότερα. Αυτό που μου αρέσει να επισημαίνω είναι ότι τα ενδιαφέροντά μας γεννιούνται όταν ερχόμαστε σε επαφή με νέες ιδέες. Γιατί λοιπόν η πρώτη επαφή να μην γίνει μέσα από έναν εύπεπτο και ψυχαγωγικό τρόπο;

Ποιος είναι ο Στέφανος Βαμβάκος

Ο Στέφανος Βάμβακος σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας αλλά, μέχρι να τελειώσει, συνειδητοποίησε ότι τα μισά απ’ όσα έμαθε τα είχε ξεχάσει.

Στον Στέφανο αρέσει να βλέπει ταινίες, εκπαιδευτικά βίντεο στο YouTube και να ψάχνει, την όποια «άκυρη» απορία του έχει καρφωθεί τη συγκεκριμένη ημέρα, στο ίντερνετ, πολλές φορές καταλήγοντας σε μέρη εντελώς άσχετα με την απορία που είχε.

Πιστεύει πως η Επιστήμη είναι υπερβολικά όμορφη για να μην βιώνεται απ’ όλους και γι’ αυτό ξεκίνησε την Καθημερινή Φυσική –απλές εξηγήσεις, στο γιατί ο κόσμος μας λειτουργεί έτσι όπως τον ξέρουμε.

Ο Στέφανος ξεκινάει να γράφει για ένα θέμα που τον συναρπάζει αλλά κάπου κατά τη διάρκεια της έρευνας τού κεντρίζει το ενδιαφέρον ένα άλλο θέμα, έτσι παρατάει το προηγούμενο θέμα για να ξεκινήσει το νέο θέμα αλλά κάπου κατά τη διάρκεια της έρευνας τού κεντρίζει το ενδιαφέρον ένα άλλο θέμα κι έτσι παρατάει το προηγούμενο θέμα για να ξεκινήσει το νέο θέμα αλλά κάπου κατά τη διάρκεια της έρευνας…

Ο Στέφανος ζωγραφίζει stick figures (επίσης δεν γνωρίζει πώς μεταφράζεται το stick figure στα Ελληνικά) δήθεν από άποψη αλλά η αλήθεια είναι ότι το ταλέντο του στη ζωγραφική είναι σαν το έλεος που δείχνει ο George R.R. Martin στους Σταρκ: ανύπαρκτο.

Το κανάλι του «Καθημερινή Φυσική» στο YouTube έχει 140.000 συνδρομητές.