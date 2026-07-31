Το μόνο σημαντικό που είπε ο Γκουτέρες

Απλώνουν τα μικρόφωνα στον Γκουτέρες. «Είχα πολύ χρήσιμες συναντήσεις με τους δύο ηγέτες», λέει. Ρωτούν τον Χριστοδουλίδη. «Ήταν πολύ χρήσιμες», λέει. «Πολύ χρήσιμες», λέει και ο Ερχιουρμάν. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από αυτό. Εσείς καταλαβαίνετε;

Το λένε διπλωματία αυτό. Μυστικότητα. Δεν λένε τι συζήτησαν. Μετά από χρόνια βγαίνουν κάποιοι και το λένε, αλλά κανέναν δεν νοιάζει και πολύ πλέον. Τι έγινε που χρόνια μετά αποκαλύφθηκε ότι δεν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα και ότι δολοφονήθηκε ο δεύτερος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Σουηδός Dag Hammarskjöld; Πόσοι διάβασαν αυτή την είδηση; Καθώς πήγαινε στο Κονγκό το 1961 με μιαν ειρηνευτική αποστολή, έπεσε το αεροπλάνο του στη Ζάμπια και έχασε τη ζωή του. Μετά από σαράντα χρόνια έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο για δολοφονία και όχι δυστύχημα. Ήταν ο καλύτερος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Του απονεμήθηκε Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης μετά τον θάνατό του.

Απονεμήθηκε και στον Γκουτέρες ένα βραβείο. Όχι Νόμπελ. Το Βραβείο Ειρήνης Ατατούρκ. Αυτό το βραβείο τού δόθηκε από τον Ταγίπ Ερντογάν. Πήγε στην Τουρκία και τού παραδόθηκε το βραβείο. Δεν δίστασε ο κύριος Γκουτέρες να πάει σε μια χώρα στην οποία υποφέρουν στα σκοτεινά κελιά των φυλακών χιλιάδες αθώοι άνθρωποι και να παραλάβει αυτό το βραβείο. Πήρε αυτό το βραβείο από τα χέρια του Ταγίπ Ερντογάν. Μήπως αρμόζει σε έναν Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ η αποδοχή του βραβείου ειρήνης μιας χώρας, η οποία είναι κατακτητής στην Κύπρο και στη Συρία; Το ίδιο βραβείο είχε δοθεί και στον Νέλσον Μαντέλα εκ μέρους της στρατιωτικής φασιστικής χούντας στην Τουρκία. Όμως, ο Μαντέλα απέρριψε αυτό το βραβείο. Ο Γκουτέρες δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έκανε ο Μαντέλα.

Εκείνοι που ανέμεναν σημαντικά βήματα από τον Γκουτέρες, τον υποδέχτηκαν με εκδηλώσεις. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που περιμένουν κάτι από αυτόν. Δεν έχει επιρροή και θάρρος. Ενεργεί ως εκπρόσωπος εστιών ισχύος. Αν ήταν κάποιος που προσπαθούσε για την ειρήνη στον κόσμο και ρίσκαρε τα πάντα, όπως τον Dag Hammarskjöld, σίγουρα θα τον είχαν τινάξει στον αέρα και αυτόν. «Είμαι εδώ για να εκφράσω την ισχυρή μου στήριξη στη λύση του κυπριακού προβλήματος», λέει. Και αυτό το πράγμα δεν εκφράζει τίποτα για εμένα. «Οι Κύπριοι θα λύσουν το κυπριακό πρόβλημα», λέει. Και αυτό είναι ένα στερεότυπο με κενό περιεχόμενο που έγινε κλισέ. Όμως, παρά ταύτα, υπάρχει μια σημαντική έκφραση που στρίμωξε ανάμεσα σε αυτά τα λόγια. Μια προειδοποίηση προς όλους μας. Προς όλους τους Κυπρίους. Τι λέει; Άλλαξαν οι γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Γι' αυτό, υπάρχει ανάγκη για μια λύση στην Κύπρο πιο πολύ από ποτέ. Μπορεί να μάς σύρουν στη μέση ενός συνεχιζόμενου πολέμου. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές και ανεπιθύμητες εξελίξεις. Γι' αυτό η λύση είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Αμέσως τώρα. Αυτή τη στιγμή!

Κατά την άποψή μου, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που είπε ο Γκουτέρες κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Από αυτό καταλαβαίνω το εξής… Δηλαδή θέλει να πει το εξής: «Ε, Κύπριοι! Μαζέψτε τα μυαλά σας στο κεφάλι σας. Λύστε αμέσως τούτο το ζήτημα. Κινδυνεύετε όλοι. Μπορεί να πέσει φωτιά ξαφνικά στο κεφάλι σας!». Πώς θα γίνει αυτό; Ποιος μπορεί να μάς σύρει μέσα στη φωτιά; Ποιος θα επιτεθεί σε ποιον; Τι είναι αυτό που διστάζει να μας πει ξεκάθαρα ο Γκουτέρρες και βρίσκεται στο πίσω μέρος του μυαλού του; Είναι φανερό ότι γνωρίζει πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε εμείς. Όμως, αυτά τα λόγια του είναι πραγματικά ανησυχητικά. Μάς προειδοποιεί ότι δεν έχει σβήσει η φωτιά στο νησί, ότι σιγοκαίει και ότι υπάρχει η πιθανότητα να φουντώσουν οι φλόγες ανά πάσα στιγμή. Έκανε τον κόπο και μάς επισκέφθηκε. Όμως δεν υπάρχουν πολλά να κάνει εδώ. Οι Κύπριοι δεν πιστεύουν και πολύ ότι θα πέσει φωτιά στο κεφάλι τους ενόσω δεν πέφτει η φωτιά. Μακάρι να πήγαινε στη Γάζα. Εκεί υπάρχει πολλή δουλειά να κάνει.