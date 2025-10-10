Τα δύο κράτη είναι το τελευταίο σας όνειρο;

Όλοι λένε ότι εμπιστεύονται τον λαό. Όλοι οι πολιτικοί. Όλα τα κόμματα. Όμως, κανείς δεν λέει «ελάτε να ρωτήσουμε τον λαό και γι’ αυτή την υπόθεση»! Ανακήρυξαν την ΤΔΒΚ. Δεν ρώτησαν τον λαό. Επιβλήθηκαν από πάνω. Διευθέτησαν την υπόθεση στη Βουλή. Τότε ήταν 40μελής η Βουλή. Και τους αποκαλούσαμε «οι σαράντα κλέφτες». Τα χέρια των σαράντα σηκώθηκαν όλα μαζί στον αέρα. Είπαν «ναι». Σίγουρα θεώρησαν επικίνδυνο να ρωτήσουν τον λαό.

Και τώρα δεν ρωτούν τον λαό. Για ποιο πράγμα; Για τα δύο ίσα κυρίαρχα κράτη. Θέλει ή δεν θέλει ο λαός; Σώνει και καλά θα τελειώσουν την υπόθεση στη Βουλή και πάλι. Ακριβώς πριν τις εκλογές. Θα αναγκάσουν με το ζόρι να πει δύο κράτη το CTP, το οποίο μιλάει για ομοσπονδία; Μήπως αυτός είναι ο μόνος τρόπος να οδηγήσουν τον κ. Ερσίν στη νίκη στις εκλογές; Να αντισταθεί το CTP. Να πει «όχι». Και ύστερα να μπει στις εφημερίδες ο πρωτοσέλιδος τίτλος: «Δεν θέλουν το χωριστό κράτος των Τουρκοκυπρίων. Θέλουν να μας κάνουν μπάλωμα στους Ελληνοκύπριους». Αν το CTP πει «ναι», όπως κατά την ανακήρυξη της ΤΔΒΚ; Τι θα γίνει τότε; Θα χάσει την ψήφο των οπαδών της ομοσπονδίας; Καθόλου δεν το νομίζω. Αυτές οι εκλογές δεν είναι σύγκρουση ομοσπονδίας-δύο κρατών άλλωστε. Είναι οι εκλογές να φύγει ο Τατάρ. Μάλιστα εκείνοι που θα ψηφίσουν τον Τουφάν Έρχουρμαν δεν νοιάζονται καν τι θα γίνει μετά. Δεν λαμβάνουν και πολύ υπόψη κουβέντες όπως ότι και ο Τουφάν είναι υποτακτικός, θα κάνει και εκείνος ό,τι πει η Άγκυρα. Για εκείνους το μοναδικό ζήτημα είναι το εξής: Να φύγει ο Τατάρ με κάθε κόστος!

Η Τουρκία γιατί πανικοβλήθηκε τόσο ότι θα κερδίσει ο Τουφάν; Κατέβηκε στο πεδίο με όλα της τα βαριά όπλα. Και θα κατέβει πιο πολύ μέχρι την ημέρα των εκλογών. Είναι πολύ άνετη. Διότι ξέρει πως κανείς δεν θα την επικρίνει λέγοντας ότι παρέμβηκε στις εκλογές μας. Ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, ποιος νοιάζεται για τις άνευ αξίας εκλογές μας; Μια κοινότητα που τυγχάνει σφετερισμού η βούλησή της εδώ και 51 χρόνια. Εκλέγει τον ηγέτη της μια κοινότητα με τον πληθυσμό από την Τουρκία που είναι τρεις-πέντε φορές πολλαπλάσιός της! Είναι πέρα και από ειρωνεία αυτό. Όμως και ο Τουφάν Έρχουρμαν δεν έχει παράπονο γι’ αυτή την ωμή παρέμβαση! Και είναι και αυτό πολύ παράξενο.

Θέλετε δύο κράτη κύριοι; Τότε ρωτήστε αυτό τον λαό. Κάντε δημοψήφισμα. Αφού εμπιστεύεστε τόσο πολύ τον λαό, τότε ρωτήστε τον. Αφού αυτός ο λαός θα σας εκλέξει, αν και θέλετε ομοσπονδία, δεν υπάρχει ζήτημα. Ο λαός που δεν λέει όχι στους ομοσπονδιακούς, θα πει όχι στα δύο κράτη;

Όμως, υπάρχει κάτι που ξεχάσατε και δεν λογαριάσατε. Δεν αρκεί να απορρίπτετε τα δύο κράτη. Πρέπει να τα απορρίπτει και η ελληνοκυπριακή πλευρά. Αν ξαφνικά υπαναχωρήσουν και εκείνοι από την ομοσπονδία και αναφερθούν σε δύο κράτη… Δεν είναι πολύ φανταστικό; Άλλωστε, όλα όσα συμβαίνουν σε αυτό το νησί είναι φανταστικά. Όμως, ας πούμε ότι έτσι γίνεται. Θα ακυρωθεί αμέσως η υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας όλων όσοι την κατέχουν. Επομένως και η υπηκοότητα της ΕΕ. Οι διελεύσεις στον νότο θα γίνονται με βίζα πλέον. Νομίζω ότι ανάμεσά μας δεν υπάρχει έστω και ένα άτομο που το' θέλε αυτό. Θα χάσουμε πέντε φορές περισσότερα με την ανακήρυξη των δύο κρατών από αυτ πουά χάσαμε μετά την ανακήρυξη της ΤΔΒΚ. Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θα πει ποτέ ναι σε αυτό. Το έγραψα πολλές φορές για να πει ναι, όμως δεν θα πει. Διότι θα δει πώς θα το αποφύγει η Τουρκία αυτό, αν πει ναι. Η Τουρκία δεν θέλει απολύτως καμία λύση. Θα παρατείνει όσο μπορεί τη διαδικασία της μη λύσης. Δεν θέλει να νομιμοποιήσει το βόρειο τμήμα της Κύπρο που βρίσκεται κάτω από την κατοχή της. Μόνο σε ένα τέτοιο πειρατικό κόμματι γης γίνονται οι πιο γλυκιές δουλειές. Δεν θα πουν τίποτα γι’ αυτό και οι ξένες δυνάμεις που ενδιαφέρονται για την Κύπρο. Και εκείνες κοιτάνε μόνο τα δικά τους συμφέροντα.

Δεν θα αλλάξει κάτι στον βορρά με τις εκλογές. Είτε ΤΔΒΚ να είναι, είτε κάτι άλλο. Δεν κάνει διαφορά. Είτε Αλί είναι, είτε Βελί. Με την αλλαγή ονόματός της μήπως θα διορθωθεί το λάθος σας;