Φάρμακα στους καταλόγους του ΓεΣΥ και όχι μέσω Επιτροπών - Μόνο έτσι θα σταματήσει η ταλαιπωρία ασθενών διαμηνύει η ΟΣΑΚ

«Τα ονομαστικά αιτήματα για φάρμακα πρέπει να μειωθούν γιατί επιβαρύνουν ασθενείς και γιατρούς με μια χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης», ανέφερε σε δηλώσεις του στον «Π» ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), Μάριος Κουλούμας, τονίζοντας πως «διαχρονικά υπάρχουν θέματα με την πρόσβαση χρόνιων ασθενών, καρκινοπαθών και όχι μόνο, σε εξειδικευμένα φάρμακα».

Όπως εξηγεί, η ΟΣΑΚ εδώ και χρόνια ζητά τη δημιουργία θεραπευτικών πρωτοκόλλων ώστε να ενταχθούν περισσότερα φάρμακα στους καταλόγους του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και να μην απαιτείται κάθε φορά ο γιατρός να κάνει αίτημα στον ΟΑΥ να εξετάζεται αυτό από την αρμόδια Επιτροπή και να ταλαιπωρούνται κατ’ αυτό τον τρόπο οι ασθενείς. «Η διαδικασία των ονομαστικών αιτημάτων ταλαιπωρεί γιατρούς και ασθενείς, ενώ πολλές φορές, για γραφειοκρατικούς λόγους, καθυστερεί την έναρξη ή τη συνέχιση μιας θεραπείας. Αυτό επιβαρύνει ψυχολογικά τους ασθενείς», συμπλήρωσε ο επίτιμος πρόεδρος της ΟΣΑΚ, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει προσπάθειες από πλευράς ΟΑΥ προς αυτή την κατεύθυνση, ωστόσο «το ζήτημα παραμένει και το παρακολουθούμε στενά», επισημαίνοντας την ανάγκη «να διασφαλίζεται η πρόσβαση χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις».

Απορρίψεις φαρμάκων

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο ύστερα από τις καταγγελίες του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας και αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΣΥ, Ευθύμιου Δίπλαρου, για απαράδεκτες απορρίψεις αιτημάτων καρκινοπαθών. Ο ίδιος μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» έκανε λόγο για απαράδεκτες απορρίψεις σωτήριων φαρμάκων από τον ΟΑΥ.

«Το πράγμα έχει ξεφύγει», ανέφερε με έντονη αγανάκτηση, σημειώνοντας ότι οι απορρίψεις αφορούν καρκινοπαθείς, ασθενείς με αυτοάνοσα και χρόνιες παθήσεις.

«Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να τίθεται υπό αίρεση οικονομικών υπολογισμών», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μόνο την τελευταία εβδομάδα έλαβε οκτώ καταγγελίες για απορρίψεις φαρμάκων «χωρίς καμία δικαιολογία».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε περιστατικό 30χρονης καρκινοπαθούς, της οποίας αναβλήθηκε η χημειοθεραπεία λόγω έλλειψης φαρμάκου. «Είναι εγκληματικό. Κάποιοι μετρούν το κόστος ζωής με τα ευρώ», δήλωσε, καλώντας τον ΟΑΥ «να δώσει εξηγήσεις» και ενημερώνοντας ότι θα θέσει το ζήτημα εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής Υγείας.

ΟΑΥ:«Το διερευνούμε»

Σχολιάζοντας τις καταγγελίες Δίπλαρου, η γενική διευθύντρια του ΟΑΥ, Έφη Καμίτση, είπε χθες ότι ο Οργανισμός προτίθεται να προχωρήσει σε άμεση διερεύνηση των όσων αναφέρει ο βουλευτής. «Σε περίπτωση που εντοπιστούν αδυναμίες, ο Οργανισμός θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η διαχείριση των ονομαστικών αιτημάτων γίνεται «βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών και κριτηρίων, με κύριο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ασθενών και την πρόσβασή τους σε απαραίτητες θεραπείες και φάρμακα». Η κ. Καμίτση εξήγησε ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2025, η ευθύνη για τα ονομαστικά αιτήματα μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ, ο οποίος διαχειρίζεται πλέον κάθε αίτημα μέσα από επιτροπές αξιολόγησης που εξετάζουν κατά πόσο μια θεραπεία είναι ιατρικά τεκμηριωμένη και αναγκαία. Ήδη από τον Ιούνιο, όπως πρόσθεσε, ο Οργανισμός προχώρησε σε στοχευμένες τροποποιήσεις των κριτηρίων, ώστε να αυξηθεί η ευελιξία και να επιταχυνθεί η διαδικασία για τα επείγοντα περιστατικά. «Ο ΟΑΥ συνεχίζει να παρακολουθεί την εφαρμογή της διαδικασίας και θα παρέμβει όπου χρειάζεται ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς εξυπηρετούνται απρόσκοπτα», κατέληξε η γενική διευθύντρια.