Ξεκινούν σήμερα οι καταχωρίσεις για την υπόθεση δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους

Ημέρα καταχωρίσεων σχετικά με την υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους η σημερινή. Σχεδόν έναν μήνα μετά τη δολοφονία (διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου), η Αστυνομία είναι έτοιμη να καταχωρίσει ενώπιον του δικαστηρίου την υπόθεση, τουλάχιστον για κάποιους από τους εμπλεκόμενους. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα, ενώ εκκρεμεί και η κάθοδος των δύο από τη Θεσσαλονίκη που θα ανεβάσει τον αριθμό των υπόπτων στους έξι. Το ποιοι ακριβώς θα κατηγορηθούν και για ποιες κατηγορίες η Αστυνομία ακόμα δεν το έχει ξεκαθαρίσει, αν και μέχρι τώρα η υπόθεση διερευνάται στο σύνολό της και όλοι οι ύποπτοι βρίσκονται υπό διερεύνηση για όλα τα αδικήματα, μεταξύ αυτών του φόνου εκ προμελέτης και της συνωμοσίας για φόνο.

Στην Αστυνομία θεωρούν ότι πλέον έχουν σαφή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί και απομένουν μικρές λεπτομέρειες για να κλείσει το παζλ της υπόθεσης. Σημαντική κρίνεται η κάθοδος των δύο 28χρονων από τη Θεσσαλονίκη που θα δώσει τη δυνατότητα στους ανακριτές να τους ανακρίνουν και να ζητήσουν απαντήσεις για διάφορα ζητήματα. Ταυτόχρονα, με το που έρθουν στην Κύπρο, θα γίνει και λήψη δειγμάτων dna προκειμένου να εξεταστεί η ταύτιση με διάφορα τεκμήρια που έχουν συλλεχθεί από τις σκηνές των εγκλημάτων. Αν και δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση σχετικά με το πότε ακριβώς θα έρθουν στην Κύπρο, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα που γίνεται προσπάθεια να επιλυθούν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ελληνική Αστυνομία επιθυμεί να βεβαιωθεί αν υπάρχει εμπλοκή των δύο με εγκλήματα στην Ελλάδα, ενώ επίσης φαίνεται να υπάρχει καθυστέρηση που σχετίζεται με τεκμήρια που έχουν εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη (αυτοκίνητο, κινητά τηλέφωνα) και επιβάλλεται να μεταφερθούν στην Κύπρο.

Όσον αφορά τους τέσσερις υπόπτους που είναι υπό κράτηση στην Κύπρο, ισχύουν τα εξής:

30χρονος: Φαίνεται να είναι το πρόσωπο που αγόρασε τη μοτοσυκλέτα, χωρίς να προχωρήσει σε νόμιμη μεταβίβαση. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι γνώριζε ότι θα χρησιμοποιηθεί για εγκληματική ενέργεια, ενώ την επόμενη μέρα του φόνου ζήτησε από τον ιδιοκτήτη -έναντι αμοιβής- να πει στην Αστυνομία ότι του έκλεψαν τη μοτοσυκλέτα.

58χρονος: Του αποδίδεται ότι είχε μεσολαβητικό ρόλο στην αγορά της μοτοσυκλέτας. Διερευνώνται ισχυρισμοί για τις κινήσεις του την ώρα της δολοφονίας.

30χρονος: Πρόκειται για τον κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών. Φέρεται να έδωσε οδηγίες για αγορά της μοτοσυκλέτας στον 30χρονο. Μέσα από τις φυλακές γνώριζε πού ήταν η μοτοσυκλέτα και υπάρχει μαρτυρία ότι έδωσε οδηγίες σε συγκεκριμένο πρόσωπο να την παραλάβει και να τη μεταφέρει αλλού.

31χρονος: Είναι ξάδελφος του ενός 28χρονου και παιδικός φίλος του άλλου. Βοήθησε τον οδηγό της μοτοσυκλέτας να διαφύγει μέσω κατεχομένων και Τουρκίας οδικώς στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το όχημά του. Αργότερα προέκυψε ότι ήταν το πρόσωπο που διευθέτησε την κατασκευή πλαστών πινακίδων για ένα από τα ενεχόμενα οχήματα. Η Αστυνομία θεωρεί ότι είχε ουσιαστική εμπλοκή και ότι πρόκειται ίσως για τον εκτελεστή.

Η καταχώριση της υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο και η παραπομπή στο Κακουργιοδικείο είναι δεδομένη, τουλάχιστον για τους τρεις, για τους οποίους θα ζητηθεί και η κράτηση. Μοναδικό ερωτηματικό ο 58χρονος, αφού ακόμα δεν έχει παρθεί οριστική απόφαση για τον χειρισμό του.

Ακολούθως, αφού έρθουν στην Κύπρο και οι άλλοι δύο, θα ακολουθήσει η διαδικασία προσωποκράτησής τους και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, θα γίνει εκ νέου καταχώριση και για αυτούς. Τότε, οι υποθέσεις θα ενοποιηθούν και θα εκδικαστούν ως μία στο σύνολό της, με τον κάθε κατηγορούμενο να έχει ξεχωριστό κατηγορητήριο ανάλογα με τον βαθμό εμπλοκής.