Σαρώνει το κόλπο με τον σπασμένο καθρέφτη στο αυτοκίνητο - Ποιοι κινδυνεύουν

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι οδηγοί καθώς ένα σχετικά απλό στη σύλληψη κόλπο ορισμένων επιτήδειων αδειάζει τις τσέπες αρκετών ανυποψίαστων θυμάτων.

Η επινοητικότητα των συμμοριών που έχουν βάλει στο μάτι ιδιοκτήτες και οδηγούς ΙΧ εμπλουτίζει συνεχώς τη φαρέτρα τους με νέα τεχνάσματα, ενώ παράλληλα συστήνει διαρκώς νέους κινδύνους για τους ανυποψίαστους χρήστες του οδικού δικτύου.

Το συγκεκριμένο τρικ των κλεφτών στο οποίο αναφερόμαστε δεν είναι καινούργιο και ονομάζεται «το κόλπο με τον καθρέφτη». Το τελευταίο διάστημα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα ενώ, όπως προειδοποιεί ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου ADAC, δείχνει να αποδίδει ιδιαίτερα στους ανυποψίαστους τουρίστες.

Αρχικά, οι δράστες σταθμεύουν το όχημά τους στο πλάι του δρόμου, συνήθως δίπλα σε βενζινάδικα ή χώρους στάθμευσης.

Τη στιγμή που πλησιάζει κάποιο διερχόμενο όχημα, ο επιτήδειος, που βρίσκεται εντός του σταθμευμένου ΙΧ, εκσφενδονίζει μία πέτρα ή ένα άλλο αντικείμενο στο διερχόμενο αυτοκίνητο, ώστε να παραχθεί ένας έντονος θόρυβος. Ο κρότος κάνει τον οδηγό του διερχόμενου ΙΧ να πιστέψει πως υπήρξε κάποια επαφή.

Αμέσως μετά, οι απατεώνες ακολουθούν το υποτιθέμενο «όχημα-θύτη», αναβοσβήνουν τα φώτα και ζητούν από τον οδηγό να σταματήσει. Εκεί ξεκινά και η προσποιητή ένταση, με τους επιτήδειους να υποστηρίζουν ότι ο οδηγός χτύπησε τον καθρέφτη τους, ο οποίος φυσικά ήταν ήδη σπασμένος.

Στη συνέχεια, απαιτούν από τον οδηγό να τους παραδώσει μετρητά ή τον πιέζουν να πάνε μαζί σε ένα ΑΤΜ προκειμένου να τραβήξει μετρητά και να τους τα δώσει για να καλύψουν το κόστος επισκευής του καθρέφτη.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 περιστατικά, με ορισμένους οδηγούς να δέχονται να πληρώσουν 50-100 ευρώ ώστε να μην μεσολαβήσουν οι ασφαλιστικές και η αστυνομία.

Ο ADAC και άλλοι ειδικοί συμβουλεύουν τους οδηγούς να μην πανικοβάλλονται. Αν ακούσετε και σεις κάποιον θόρυβο στον δρόμο, αλλά είστε σίγουροι ότι δεν χτυπήσατε κάποιο αυτοκίνητο, μην σταματήσετε στην άκρη του δρόμου έπειτα από υπόδειξη αγνώστων.

Είναι προτιμότερο να οδηγήσετε μέχρι να φτάσετε σε κάποιο ασφαλές και όχι ερημωμένο μέρος, και εκεί να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι αν υπάρχει κάποιο χτύπημα στο αυτοκίνητό σας.

Πηγή: carandmotor.gr