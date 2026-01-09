Σταθείτε να δούμε τι άλλο θα κάνει

Ακόμα είναι ο πρώτος χρόνος του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Έχει ακόμα τρία χρόνια σε αυτή την καρέκλα. Άρχισε πολύ δυνατά. Σταθείτε να δούμε τι άλλο θα γίνει. Ποιος θα τον σταματήσει; Πώς θα τον σταματήσει; Θέλει και την Κολομβία, και το Μεξικό. Και την Κούβα. Και τη Γροιλανδία. Ο αμερικανικός λαός εξέλεξε τον Τραμπ. Ο γερμανικός λαός είχε εκλέξει τον Χίτλερ. Τι είναι αυτό που μας κάνει να λέμε «ούτε η δημοκρατία είναι λύση για την ανθρωπότητα»; Μήπως ο τουρκικός λαός δεν εξέλεξε τον Ταγίπ Ερντογάν;

Με την ψηφιακή εποχή έγινε πιο εύκολο να κατευθύνονται οι άνθρωποι και να αιχμαλωτίζονται. Ειδικά τώρα που βγήκε και η τεχνητή νοημοσύνη, πλέον δυσκολευόμαστε πολύ να καταλάβουμε τι είναι ψέμα και τι είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, περιφέρεται μια είδηση σε σχέση με τον Τζολάνι. Δήθεν προέκυψε μια σύγκρουση ανάμεσα σε τρομοκρατικές ομάδες στο Προεδρικό Μέγαρο στη Δαμασκό και τραυματίστηκε βαριά σε αυτή τη σύγκρουση. Κατόπιν τούτου, λέει, η Τουρκία τον πήρε με ένα ελικόπτερο, τον μετέφερε σε ένα νοσοκομείο στην Τουρκία και τον περιέθαλψε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός ο ισχυρισμός υποστηρίζεται και με μια φωτογραφία. Στη φωτογραφία, ο Τζολάνι ξαπλώνει στο κρεβάτι στο νοσοκομείο. Στο στόμα και στη μύτη του υπάρχουν ιατρικά καλώδια. Μόλις το βλέπουμε αυτό, μας πιάνει η αμφιβολία. Είναι αλήθεια; Ή μήπως είναι τεχνητή νοημοσύνη; Κάνουμε αναζήτηση στις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοια είδηση!

Βεβαίως μπορούμε και εμείς να επωφεληθούμε από τα ψηφιακά θαύματα, όπως οι απέναντί μας. Όμως, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Τα κουμπιά είναι στα δικά τους χέρια. Αν δεν τους αρέσει, κλείνουν αμέσως τον λογαριασμό μας. Τα δύο τρίτα των δορυφόρων που βρίσκονται στο Διάστημα ανήκουν στον Elon Musk. Είχαν διασαλευθεί οι σχέσεις του Musk με τον Τραμπ. Τώρα έγιναν ξανά στενοί φίλοι.

Την ώρα που ο Τραμπ βγάζει χωρίς δισταγμό κραυγές κατάκτησης στον κόσμο και επιπλέον τυγχάνει στήριξης ακόμα και από χώρες όπως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι νόημα έχει πλέον να αναφερόμαστε εμείς στην κατοχή της Τουρκίας που διαρκεί 51 χρόνια εδώ; Μήπως το στηρίζουμε αυτό στο γεγονός ότι καταπατείται το διεθνές δίκαιο; Ναι αλλά μήπως έμεινε διεθνές δίκαιο στον σημερινό κόσμο; Αυτός είναι ένας κόσμος στον οποίο ο ισχυρός καταπιέζει τον ανίσχυρο χωρίς να διστάζει καθόλου, χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να στενοχωριέται. Το ίδιο συνέβαινε και παλιά, έτσι δεν είναι; Φυσικά έτσι ήταν, όμως τώρα προχώρησε παραπέρα το πράγμα. Απήγαγαν και στο παρελθόν κάποιον, όπως τώρα τον Μαδούρο. Όμως, αυτή τη φορά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Απήγαγαν τον άνθρωπο σέρνοντάς τον από το κρεβάτι του. Τον μετέφεραν άρον άρον. Τέλειωσαν τη δουλειά μέσα σε μερικές ώρες. Αυτό είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ιστορία! Σκεφτείτε τον Κάστρο και τον Μαδούρο. Δεν έμεινε τίποτα που δεν έκανε η Αμερική για να αφανίσει τον Φιντέλ Κάστρο. 638 απόπειρες δολοφονίας μετά την επανάσταση στην Κούβα το 1959. Και άλλα πολλά. Δηλητηριώδεις ουσίες τοποθετήθηκαν στα πούρα του. Εκρηκτικά τοποθετήθηκαν στα παπούτσια του. Ελεύθεροι σκοπευτές. Τίποτα από αυτά δεν ωφέλησε. Ο Κάστρο έφυγε από αυτό τον κόσμο με φυσικό θάνατο. Και η Κούβα ακόμα συνεχίζει να ζει ως μια σοσιαλιστική χώρα κάτω από τη μύτη της Αμερικής.

Θεωρείται πως θα είναι πολύ χειρότερη αυτή η χρονιά που ξεκίνησε με τη Βενεζουέλα. Ενώ ο Τραμπ είναι αυτός που ουσιαστικά πρέπει να συλληφθεί σε αυτόν τον κόσμο, ο ίδιος ο Τραμπ συλλαμβάνει άλλους. Του αρέσει να κυριαρχεί στον κόσμο, να κοροϊδεύει τους απέναντί του και να τούς προσβάλλει. Ουσιαστικά, αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της Αμερικής! Το πιο ξεδιάντροπο πρόσωπο του ιμπεριαλισμού! Και οι προκάτοχοι του Τραμπ ήταν πολύ κακοί, όμως εκείνοι έκαναν με «διπλωματική» γλώσσα αυτά που έκαναν. Οι προκάτοχοι του Τραμπ μετέτρεψαν σε λίμνη αίματος το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, το Ιράκ, τη Συρία και την Υεμένη. Τότε τέλειωσε το διεθνές δίκαιο. Τέλειωσε την ώρα που δολοφονούνταν πέραν των εβδομήντα χιλιάδων ανθρώπων στη Γάζα. Μετρούσαμε καθημερινά τους νεκρούς.

Και τέλος. Και εδώ σε εμάς οι δικοί μας καταδίκασαν τον Τραμπ επειδή παραβίασε το διεθνές δίκαιο. Άρα, δεν αντιλαμβάνονται ότι και οι ίδιοι ζουν σε ένα κράτος που ίδρυσαν παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο τόσα χρόνια. Ο Ταγίπ Ερντογάν; Εξαιτίας του επλήγη πολύ το δίκαιο αλλά ακόμα αναφέρεται σε αυτό! Υπενθύμισε στον Τραμπ το διεθνές δίκαιο, λέει! Δεν πιστεύω ότι επέδειξε αυτό το θάρρος. Ο λαός το χάβει όμως με κάποιον τρόπο. Τάισέ τον και μην φοβάσαι!