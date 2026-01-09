Ισχυροί έως σφοδροί άνεμοι στην Πάφο - Ενημερώθηκαν οι πιλότοι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Στήλες

€2,6 εκατ.: Το δημόσιο χρήμα που κανείς δεν διεκδικεί από τα κόμματα

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Header Image

Η ιστορία είναι γνωστή και συνάμα εξοργιστική: κρατικές χορηγίες συνολικού ύψους €2,6 εκατ., τις οποίες τα κόμματα έλαβαν παράνομα τα έτη 2018 και 2021, δεν έχουν ακόμη επιστραφεί. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φορείς -από τη Βουλή μέχρι τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών- καταφεύγουν μέχρι και σήμερα στην προσφιλή τακτική του «εγώ εν τζαι…». Πέντε χρόνια μετά, εξακολουθούν να ερίζουν για το ποιος φέρει την ευθύνη της διεκδίκησης των χρημάτων από τα κόμματα.

Η Βουλή δηλώνει ότι δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα, επειδή δεν είναι «νομικό πρόσωπο» ή «οικονομικός φορέας» που λαμβάνει κρατική χορηγία. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, παρά τη γνωμάτευσή του ότι παρανόμως μοιράστηκε η κρατική χορηγία του 2021, δεν έχει κινήσει καμία νομική διαδικασία σε βάρος των κομμάτων. Γιατί, άραγε; 

Όπως έγραψε ο «Π», ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, με προχθεσινή επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ζήτησε όπως «παγώσει» προσωρινά από το Λογιστήριο της Βουλής η καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τα κόμματα για το έτος 2026, συνολικού ύψους €7 εκατ., μέχρι να γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, κατά πόσο ενδείκνυται να συμψηφιστούν τα €2,6 εκατ. που έλαβαν τα κόμματα παράνομα ως κρατική χορηγία κατά τα έτη 2018 και 2021. Δηλαδή, κατά πόσο τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα €7 εκατ. που πρόκειται να λάβουν τα κόμματα για το έτος αυτό. Τη σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα ζήτησε ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου, αξιοποιώντας τη χρονική συγκυρία, καθώς εντός της εβδομάδας το Λογιστήριο της Βουλής δρομολογεί την κατάθεση των σχετικών εμβασμάτων.

Η διαπίστωση είναι άκρως απογοητευτική και εξοργιστική: ενώ από τον περασμένο Ιούνιο ο Γενικός Ελεγκτής προειδοποίησε, με έκθεσή του, ότι υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να απολέσει τα €2,6 εκατ. λόγω της αδικαιολόγητης απραξίας που παρατηρείται τα τελευταία πέντε χρόνια, οι θεσμοί εξακολουθούν να κρύβονται πίσω από την κείμενη νομοθεσία, την οποία ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον του, για να δικαιολογήσουν τη δική τους αδικαιολόγητη απραξία.

Η πραγματικότητα είναι ότι Δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν θέλουν να σύρουν στα δικαστήρια τα κόμματα. Δεν θέλουν να τους στερήσουν τα €2,6 εκατ., παρότι τα έλαβαν παράνομα.

Η αδράνεια των θεσμών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι μπορεί κανείς να οικειοποιείται δημόσιο χρήμα χωρίς συνέπειες.

Αν οι θεσμοί δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, τότε, ο πολίτης, που μονίμως πληρώνει τη νύφη, έχει κάθε λόγο να αμφισβητεί τα κόμματα, τη Βουλή αλλά και το ίδιο το κράτος.

michalis.h@politis.com.cy 

Tags

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα