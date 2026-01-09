€2,6 εκατ.: Το δημόσιο χρήμα που κανείς δεν διεκδικεί από τα κόμματα

Η ιστορία είναι γνωστή και συνάμα εξοργιστική: κρατικές χορηγίες συνολικού ύψους €2,6 εκατ., τις οποίες τα κόμματα έλαβαν παράνομα τα έτη 2018 και 2021, δεν έχουν ακόμη επιστραφεί. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιοι φορείς -από τη Βουλή μέχρι τη Νομική Υπηρεσία και το Υπουργείο Οικονομικών- καταφεύγουν μέχρι και σήμερα στην προσφιλή τακτική του «εγώ εν τζαι…». Πέντε χρόνια μετά, εξακολουθούν να ερίζουν για το ποιος φέρει την ευθύνη της διεκδίκησης των χρημάτων από τα κόμματα.

Η Βουλή δηλώνει ότι δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα, επειδή δεν είναι «νομικό πρόσωπο» ή «οικονομικός φορέας» που λαμβάνει κρατική χορηγία. Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, παρά τη γνωμάτευσή του ότι παρανόμως μοιράστηκε η κρατική χορηγία του 2021, δεν έχει κινήσει καμία νομική διαδικασία σε βάρος των κομμάτων. Γιατί, άραγε;

Όπως έγραψε ο «Π», ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, με προχθεσινή επιστολή του προς την πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ζήτησε όπως «παγώσει» προσωρινά από το Λογιστήριο της Βουλής η καταβολή της κρατικής χορηγίας προς τα κόμματα για το έτος 2026, συνολικού ύψους €7 εκατ., μέχρι να γνωματεύσει ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, κατά πόσο ενδείκνυται να συμψηφιστούν τα €2,6 εκατ. που έλαβαν τα κόμματα παράνομα ως κρατική χορηγία κατά τα έτη 2018 και 2021. Δηλαδή, κατά πόσο τα εν λόγω ποσά θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα €7 εκατ. που πρόκειται να λάβουν τα κόμματα για το έτος αυτό. Τη σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα ζήτησε ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου, αξιοποιώντας τη χρονική συγκυρία, καθώς εντός της εβδομάδας το Λογιστήριο της Βουλής δρομολογεί την κατάθεση των σχετικών εμβασμάτων.

Η διαπίστωση είναι άκρως απογοητευτική και εξοργιστική: ενώ από τον περασμένο Ιούνιο ο Γενικός Ελεγκτής προειδοποίησε, με έκθεσή του, ότι υφίσταται σοβαρό ενδεχόμενο η Κυπριακή Δημοκρατία να απολέσει τα €2,6 εκατ. λόγω της αδικαιολόγητης απραξίας που παρατηρείται τα τελευταία πέντε χρόνια, οι θεσμοί εξακολουθούν να κρύβονται πίσω από την κείμενη νομοθεσία, την οποία ο καθένας ερμηνεύει κατά το δοκούν και κατά το συμφέρον του, για να δικαιολογήσουν τη δική τους αδικαιολόγητη απραξία.

Η πραγματικότητα είναι ότι Δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν θέλουν να σύρουν στα δικαστήρια τα κόμματα. Δεν θέλουν να τους στερήσουν τα €2,6 εκατ., παρότι τα έλαβαν παράνομα.

Η αδράνεια των θεσμών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ότι μπορεί κανείς να οικειοποιείται δημόσιο χρήμα χωρίς συνέπειες.

Αν οι θεσμοί δεν μπορούν ή δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, τότε, ο πολίτης, που μονίμως πληρώνει τη νύφη, έχει κάθε λόγο να αμφισβητεί τα κόμματα, τη Βουλή αλλά και το ίδιο το κράτος.

michalis.h@politis.com.cy