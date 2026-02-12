Η πρόκληση της ανταγωνιστικότητας

Η άτυπη Σύνοδος Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιείται σήμερα στο κάστρο Alden Biesen στο Βέλγιο, έχει ως επίκεντρο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη θωράκιση της ενιαίας αγοράς απέναντι σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό και γεωοικονομικά κατακερματισμένο περιβάλλον.

Ο Μάριο Ντράγκι και ο Ενρίκο Λέτα θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν, προκειμένου να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Οι ηγέτες καλούνται να ξηλώσουν και να ξαναράψουν την αρχιτεκτονική της ενιαίας αγοράς την ώρα που ΗΠΑ και Κίνα ξαναγράφουν τους κανόνες του παιχνιδιού με κρατικές ενισχύσεις, βιομηχανικές πολιτικές και σκληρή άσκηση ισχύος στο εμπόριο. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα απαντήσει με μια φιλόδοξη ατζέντα κλίμακας, δεξιοτήτων και ασφάλειας –τα περίφημα «4S» (Simplification, Scale, Security, Skills)– ή αν θα περιοριστεί σε άλλη μία καλοδιατυπωμένη αλλά κενή διακήρυξη προθέσεων.

Δυστυχώς, παρά τις καλές προθέσεις, τέτοιου είδους άτυπες συνεδριάσεις συχνά περιορίζονται σε γενικές διαπιστώσεις και αόριστες διακηρύξεις. Ωστόσο οι πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία -όπως απλούστευση κανονισμών, ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων- δεν πρέπει να παραμείνουν ευχές.

Από την πλευρά της Κύπρου, μια μικρή και ανοικτή οικονομία ενσωματωμένη πλήρως στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η φιλοδοξία για μια πιο ανταγωνιστική ΕΕ είναι θετική. Οι κυπριακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις που απασχολούν ολόκληρη την Ένωση και συγκεκριμένα δυσκαμψίες στην αγορά εργασίας, γραφειοκρατία, δυσκολίες στην πρόσβαση σε κεφάλαια, καθώς και υψηλό ενεργειακό κόστος συγκριτικά με άλλες οικονομίες. Σε μια εποχή όπου οι ΗΠΑ και η Κίνα εντείνουν την πίεση για τεχνολογική κυριαρχία και βιομηχανική επάρκεια, η Κύπρος έχει κάθε λόγο να στηρίζει μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική που δεν αφήνει κανένα κράτος μέλος πίσω.

Η Κύπρος έχει την ευκαιρία ενεργής συμβολής στην οικοδόμηση ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου, καθώς ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Πάνω από το 70% των φακέλων που θα διαχειριστεί η κυπριακή προεδρία άπτονται της ανταγωνιστικότητας.

Η επιχειρηματική κοινότητα, από τις ευρωπαϊκές ενώσεις επιμελητηρίων μέχρι τη συνάντηση του προεδρείου της Eurochambres στη Λευκωσία, στέλνει το μήνυμα ότι χωρίς πραγματική απλοποίηση, μείωση κανονιστικής αβεβαιότητας και λειτουργική ψηφιοποίηση διαδικασιών, η ευρωπαϊκή –άρα και η κυπριακή– οικονομία δεν θα μπορέσει να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και θα μείνει πίσω.