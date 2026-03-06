Θέλουμε όλη την αλήθεια για τη δράση του πρώην πράκτορα Ταλ Ντίλιαν στην Κύπρο

Η πολύκροτη υπόθεση με το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, το οποίο κυκλοφορούσε ανενόχλητο στους κυπριακούς δρόμους με οδηγό-χειριστή τον πρώην Ισραηλινό πράκτορα της Μοσάντ και ιδρυτή εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, Ταλ Ντίλιαν, μπορεί στην Κύπρο να έπεσε στα μαλακά, καθώς αναστάλθηκε η ποινική του δίωξη, ωστόσο στην Ελλάδα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τόσο ο ίδιος όσο και συνεργάτες του. Στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε ότι είχε παγιδεύσει, μέσω ειδικού λογισμικού, τα κινητά τηλέφωνα πολιτικών της αντιπολίτευσης καθώς και δημοσιογράφων, υποκλέπτοντας για μήνες τις τηλεφωνικές τους συνομιλίες.

Στην Κύπρο, η υπόθεση Ντίλιαν έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Όπως μας ενημέρωσε με ανακοίνωση Τύπου, στις 10 Αυγούστου 2022, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, «από τις ενδελεχείς επιστημονικές έρευνες που έλαβαν χώρα στην Κύπρο και το εξωτερικό, δεν εντοπίσθηκαν δεδομένα που να τείνουν να καταδείξουν ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιήθηκε ή λειτούργησε στην πράξη για παρακολούθηση ή υποκλοπή οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας (προφορικής ή γραπτής) μεταξύ χρηστών ή υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων από συσκευές». Και με πρόσχημα τα πολύπλοκα νομικά αλλά κυρίως τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν, ο κ. Αγγελίδης μας πληροφόρησε ότι αποφασίστηκε η αναστολή της ποινικής δίωξης του Ντίλιαν, αφού λήφθηκε υπόψη και το γεγονός ότι η εταιρεία του, Ws Wispear Systems Ltd, τιμωρήθηκε με πρόστιμο σχεδόν €1 εκατ. από την αρμόδια επίτροπο για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η Αρχή κατά της Διαφθοράς

Η υπόθεση αναμένεται να ανοίξει εκ νέου, αυτή τη φορά ενώπιον της ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, στην οποίαν υποβλήθηκε πολυσέλιδη καταγγελία. Σε αυτή διατυπώνονται σοβαροί ισχυρισμοί σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, Σάββας Αγγελίδης, ανέστειλε την ποινική δίωξη του Ντίλιαν, με τις ευλογίες, βεβαίως, του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη.

Όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί θα πρέπει να διερευνηθούν, όπως και τα όσα έχουν αναδειχθεί μέσα από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οποία ο Ντίλιαν φέρεται να συνεργαζόταν με πολιτικά πρόσωπα στην Κύπρο, τα οποία γνώριζαν για τη δράση του. Αξιοσημείωτο και το γεγονός ότι στο πελατολόγιο του Ισραηλίτη φέρεται να περιλαμβανόταν και η Αστυνομία Κύπρου.

Το πόρισμα Ηλία Στεφάνου

Στην πολύκροτη αυτή υπόθεση υπάρχει ακόμη ένα σκοτεινό σημείο: το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ηλία Στεφάνου, το οποίο δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας. Ο γνωστός ποινικολόγος διορίστηκε τον Νοέμβριο του 2019 από τον τέως Γενικό Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για να ερευνήσει την υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν. Σκοπός της έρευνας ήταν, μεταξύ άλλων, να διαπιστωθεί κατά πόσο πραγματοποιούνταν παρακολουθήσεις τηλεφωνικών συνδιαλέξεων από τον Ισραηλινό πρώην πράκτορα της Μοσάντ. Ο Ντίλιαν κατάφερε να φέρει το κατασκοπευτικό βαν στην Κύπρο δηλώνοντάς το στις τελωνειακές Αρχές ως μετεωρολογικό εξοπλισμό. Δεν αντιλήφθηκαν οι τελωνειακοί λειτουργοί ότι η τεχνολογία που μετέφερε το βαν προοριζόταν για παρακολουθήσεις και όχι για μετεωρολογική πρόγνωση.

Δέον να σημειωθεί ότι, παρά τα διαβήματα που έγιναν προς τους δύο επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη, το πόρισμα Ηλία Στεφάνου δεν απεστάλη ποτέ στη Βουλή.

Η έρευνα που πρέπει να γίνει

Αναμένουμε, λοιπόν, από την Αρχή κατά της Διαφθοράς να προχωρήσει στη διερεύνηση της καταγγελίας που έχει ενώπιόν της για το μαύρο κατασκοπευτικό βαν, η οποία παραμένει στα συρτάρια της εδώ και δύο χρόνια.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, στην οποία θα πρέπει να κληθεί ως μάρτυρας και ο ποινικός ανακριτής, Ηλίας Στεφάνου. Ευελπιστούμε ότι αυτή τη φορά θα ενημερωθούμε για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του πρώην Ισραηλινού πράκτορα στην Κύπρο, προτού μεταναστεύσει στην Αθήνα, όπου τελικά πιάστηκε σαν τον ποντικό στη φάκα.

Η υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν παραμένει ένα σκοτεινό κεφάλαιο για τη δημόσια ζωή στην Κύπρο, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα κενά που υπάρχουν στη διαφάνεια και στον έλεγχο των Αρχών. Η διερεύνηση της υπόθεσης από την Αρχή κατά της Διαφθοράς αποτελεί κρίσιμο βήμα για την αποκάλυψη όλων των πτυχών της, ενώ η κοινή γνώμη αναμένει απαντήσεις και λογοδοσία για όσα συνέβησαν και εξακολουθούν να εγείρουν σοβαρά ερωτήματα.

michalis.h@politis.com.cy