Και η Κύπρος μπορεί να γίνει αντικείμενο παζαρέματος

Κατά την γνώμη μου, η Τουρκία είναι η χώρα κλειδί αυτής της κόλασης του πολέμου. Γιατί; Να σας πω. Είναι γείτονας με το Ιράν η Τουρκία. Διαθέτει χερσαία σύνορα. Το Ιράκ διαθέτει πιο μεγάλα σύνορα, αλλά δεν έχει ισχυρό στρατό. Ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν βρήκε αυτό που ήλπιζε σε αυτό τον πόλεμο, χρειάζεται την Τουρκία περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αυτόν τον πόλεμο. Αλλιώς θα καταστεί κρίσιμη η θέση του στον Λευκό Οίκο. Θα είναι δύσκολο το έργο του, αν στους φακέλους Epstein προστεθεί και η ήττα στο Ιράν. Δεν τολμάει να κάνει χερσαία επιχείρηση σέρνοντας στο πεδίο τον αμερικανικό στρατό, επειδή φοβάται ότι θα έχει μεγάλες απώλειες. Όμως, μπορεί να οδηγήσει τον τουρκικό στρατό στο πεδίο, όπως έγινε στη Συρία και στο Ιράκ. Και γι’ αυτό, πρέπει να πείσει τον Ταγίπ Ερντογάν. Μήπως θα συναινέσει σε αυτό ο Ερντογάν, ο οποίος λέει «δεν πολεμήσαμε ποτέ με το Ιράν από το 1639, πάντα ήμασταν φίλοι»; Ο Τραμπ διαθέτει μεγάλα ατού στα χέρια του ενάντια στον Ερντογάν. Μπορεί να περίμενε να έρθει η ώρα αυτών των χαρτιών, τα οποία δεν έχει ανοίξει. Όμως, αντί να συνετίσει τον Ερντογάν με απειλές, είναι δυνατόν να τον πείσει με διάφορες υποσχέσεις, έτσι δεν είναι; Σαν τι υποσχέσεις; Μπορεί να του πει ότι δεν θα δώσει δυνατότητα αυτονομίας στους Κούρδους στο Ιράν. Μπορεί να του υποσχεθεί παντοτινή στήριξη στην εσωτερική πολιτική στην Τουρκία. Μπορεί να διασφαλίσει να μην έχουν πολύ δικαίωμα λόγου οι Κούρδοι στη διοίκηση στη Συρία. Αλλά το σημαντικότερο είναι η Κύπρος. Άλλωστε αυτό ενδιαφέρει πιο πολύ εμάς. Μπορεί να κάνει τα πάντα που θα απαιτήσει ο Ερντογάν στην Κύπρο, έτσι δεν είναι; Αν ο Ερντογάν θέλει πράγματι δύο κράτη στο νησί, μπορεί να το κάνει και αυτό. Μπορεί να ανάψει το πράσινο φως ακόμα και για αναγνώριση της ΤΔΒΚ. Χρειάζεται πολύ την Τουρκία ο Τραμπ, ο οποίος πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε αυτό τον πόλεμο.

Θα το τολμήσει αυτό ο Ερντογάν; Είναι γλυκιές και πιθανές υποσχέσεις αυτές, όμως το νόμισμα έχει και μια άλλη όψη. Η ανατροπή των Μουλάδων στο Ιράν δεν είναι τόσο εύκολη όσο η ανατροπή του Άσσαντ στη Συρία. Μπορεί να μην υπάρχει ισχυρή λαϊκή στήριξη πίσω από τους Μουλάδες, αλλά έχουν ισχυρά όπλα. Η Αμερική και το Ισραήλ περιμένουν να εξαντληθούν οι πύραυλοι του Ιράν. Όμως, μάταια θα περιμένουν. Τους δίνει και η Ρωσία, τους δίνει και Κίνα. Επιπλέον, το Ιράν έχει και τη δυνατότητα να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα αυτή τη στιγμή. Είναι αλήθεια ότι βομβαρδίστηκαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όμως δεν έπαθαν μεγάλη ζημιά, λέει. Προέβη σε δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση το Διεθνές Ινστιτούτο Ατομικής Ενέργειας. Δεν έπαθαν οποιανδήποτε ζημιά οι εγκαταστάσεις που περιέχουν πυρηνικά υλικά, λέει. Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, λέει. Το διαπίστωσαν αυτό από τις δορυφορικές εικόνες. Άρα, συνεχίζεται η πυρηνική δραστηριότητα. Τι είχε πει ο Τραμπ; «Αν δεν κάναμε την επίθεση, το Ιράν θα έφτιαχνε πυρηνικά όπλα μέσα σε μια βδομάδα»! Μπορεί να έκανε αυτή τη δήλωση για να δικαιολογήσει την επέμβασή του. Όμως, αν αυτός ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε ζήτημα ζωής και θανάτου για το Ιράν, μπορεί να εργαστεί με πιο γρήγορους ρυθμούς για να αποκτήσει αυτή την πυρηνική βόμβα. Αν ο Χίτλερ διέθετε ατομική βόμβα ή βόμβα υδρογόνου, μήπως δεν θα την χρησιμοποιούσε; Και αυτό ένα τέτοιο πράγμα είναι. Αν θα καούν οι ίδιοι, θα κάψουν και ολόκληρο τον κόσμο.

Μπορείτε να πείτε πως είναι θεωρίες συνωμοσίας αυτά που γράφω εδώ. Αλλά είναι πιθανά σενάρια. Εκείνοι που μένουν έξω από αυτόν τον πόλεμο, θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν ό,τι μπορούν. Θα αποσπάσει και η Ρωσία για να μην δώσει στήριξη στο Ιράν. Πού θα αποσπάσει; Στην Ουκρανία. Μπορεί να κάνει και η Κίνα άλλα σοβαρά παζαρέματα με την Αμερική.

Δεν είναι όλοι Πέδρο Σάντσεθ. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, είναι ο άνθρωπος, ο οποίος τήρησε την πιο σωστή στάση στην Ευρώπη έναντι αυτού του πολέμου. Δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, που υπάρχουν στη χώρα του, ενάντια στο Ιράν. Είπε όχι στον πόλεμο. Είπε όχι στους Μουλάδες, αλλά και στον πόλεμο. Του αξίζει ένα χειροκρότημα, έτσι δεν είναι;