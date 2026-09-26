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Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία οχήματα

Τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία οχήματα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο και τρία οχήματα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της Μέσα Γειτονιάς

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Λευκωσίας, στο ύψος της Μέσα Γειτονιάς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο συγκρούστηκε με τρία οχήματα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ στο σημείο παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση.

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