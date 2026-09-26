Έκτακτη σύσκεψη στην Αστυνομία για την απόδραση 19χρονου υποδίκου από τα κρατητήρια Λακατάμιας

Σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, υπό την ηγεσία της Δύναμης, με αντικείμενο την απόδραση 19χρονου υποδίκου από νόμιμη κράτηση, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής από τα Αστυνομικά Κρατητήρια Λακατάμιας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, κατά τη σύσκεψη εξετάστηκαν τα μέχρι στιγμής δεδομένα της υπόθεσης. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας ενημέρωσε την ηγεσία για τα γεγονότα και τις ενέργειες που έγιναν από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η απόδραση.

Το ποινικό σκέλος της υπόθεσης διερευνάται από κλιμάκιο του ΤΑΕ Λευκωσίας. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δραπέτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ