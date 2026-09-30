Συναγερμός τα χαράματα στη Λεμεσό: Βόμβα μεγάλης ισχύος έξω από κατάστημα - Διέφυγε μοτοσικλετιστής μετά από καταδίωξη

Ισχυρός αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εντοπίστηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού, μετά από πληροφορία για ύποπτη κίνηση προσώπου που επέβαινε σε μοτοσικλέτα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για ύποπτο πρόσωπο που κινούνταν με μοτοσικλέτα πλησίον του καταστήματος.

Μέλη της Αστυνομίας που έσπευσαν στη σκηνή εντόπισαν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού χωρίς πινακίδες εγγραφής, στην οποία επέβαινε ένα πρόσωπο. Με την άφιξη των αστυνομικών, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και τράπηκε σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός και η ανακοπή του υπόπτου.

Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν έξω από την είσοδο του καταστήματος, οι αστυνομικοί εντόπισαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό μεγάλης ισχύος, ο οποίος δεν εξερράγη.

Στη σκηνή κλήθηκε πυροτεχνουργός της Αστυνομίας, ο οποίος προχώρησε στην ασφαλή αδρανοποίηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για εντοπισμό του μοτοσικλετιστή και εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.