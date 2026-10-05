Αλκοόλ, ναρκωτικά και συλλήψεις: Νύχτα ελέγχων σε όλη την Κύπρο

Στη σύλληψη 19 προσώπων για διάφορα αδικήματα προχώρησε χθες το βράδυ η Αστυνομία, ενώ στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 312 καταγγελίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Αστυνομία πραγματοποίησε οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών σε ολόκληρη την Κύπρο, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Οι 19 συλλήψεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 532 οχήματα και ελέγχθηκαν 682 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 46 έλεγχοι σε υποστατικά για την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες.

Κατά τους τροχονομικούς ελέγχους έγιναν 312 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 21 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από το σύνολο των καταγγελιών, οι 109 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν επίσης 17 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν ακόμη 87 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν πέντε καταγγελίες, καθώς και εννέα προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ, με επτά θετικά αποτελέσματα.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ