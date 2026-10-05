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Έπεσε πάνω στο περιπολικό που είχε πάει για άλλο τροχαίο - Δύο ξεχωριστές συγκρούσεις με μεθυσμένους οδηγούς στο ίδιο σημείο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το περιπολικό βρισκόταν εκεί για την ασφάλεια της κυκλοφορίας μετά από σύγκρουση με πάσσαλο – 57μg αλκοόλης αντί 22μg ο 22χρονος οδηγός

Δύο οδικές συγκρούσεις που σημειώθηκαν στο ίδιο σημείο και στις οποίες ενεπλάκησαν οδηγοί που διαπιστώθηκε ότι τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλης διερευνά η Αστυνομία στη Λευκωσία.

Στην πρώτη σύγκρουση, 44χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, όταν γύρω στις 10 το βράδυ της Κυριακής, ενώ οδηγούσε στην οδό Αγίου Προκοπίου με κατεύθυνση τον κυκλικό κόμβο Παρισινού, παρεξέκκλινε της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικό πάσσαλο οδικού φωτισμού.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε στη μέση των δύο λωρίδων κυκλοφορίας, ενώ ο 44χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σε έλεγχο αλκοόλης που διενεργήθηκε στον οδηγό, η τελική ένδειξη ήταν 42μg, αντί 22μg, που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Για λόγους ασφαλείας, η οδός Παρισινού, μεταξύ του κυκλικού κόμβου Παρισινού και της φωτοελεγχόμενης διασταύρωσης των οδών Αγίου Προκοπίου και Γρίβα Διγενή, αποκόπηκε από την Αστυνομία μέχρι την επιδιόρθωση του πασσάλου από συνεργείο.

Προσέκρουσε σε περιπολικό

Γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα, ενώ οι εργασίες επιδιόρθωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, σημειώθηκε και δεύτερη σύγκρουση στο ίδιο σημείο.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 22χρονος, εξερχόμενο από τον κυκλικό κόμβο Παρισινού και εισερχόμενο στην οδό Αγίου Προκοπίου, προσέκρουσε σε σταθμευμένο περιπολικό όχημα που βρισκόταν στο σημείο για σκοπούς ασφαλείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιπολικό είχε αναμμένα τα φώτα πορείας και τους φάρους σε λειτουργία.

Εντός του περιπολικού βρισκόταν μέλος της Αστυνομίας, το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για εξετάσεις.

Στον 22χρονο οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ, με τελική ένδειξη 57μg, αντί 22μg, που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Οι δύο οδηγοί καταγγέλθηκαν εξωδίκως για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Όσον αφορά τους δύο τραυματίες, αναμένεται να λάβουν εξιτήριο, ενώ η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τη διερεύνηση των δύο οδικών συγκρούσεων.

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