Σύλληψη 25χρονου για οδήγηση με ποσοστό αλκοόλης πέντε φορές πάνω από το όριο

Σε σύλληψη 25χρονου προχώρησαν τα μέλη της Αστυνομίας σήμερα το πρωί στην επαρχία Πάφου.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.50π.μ., κατά τη διάρκεια περιπολίας στην οδό Αδαμαντίου Κοραή στην Πάφο, μέλη της ΑΔΕ Πάφου ανέκοψαν για έλεγχο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ με χαμηλότερη τελική ένδειξη 100μg αντί 22μg, που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο από τον Νόμο όριο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο 25χρονος παρουσιάστηκε αυθημερόν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου για άμεση καταχώριση υπόθεσης εναντίον του.

Το Δικαστήριο όρισε την υπόθεση για απάντηση του 25χρονου στις 7 Οκτωβρίου 2026, ενώ του επέβαλε στέρηση της άδειας οδήγησης μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.

Η Τροχαία Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.