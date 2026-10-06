Στη σύλληψη 33χρονου άνδρα στην επαρχία Λάρνακας προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
Λάρνακα: Σύλληψη 33χρονου για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων - Είχε προηγηθεί ενημέρωση από την EUROPOL
Στη σύλληψη 33χρονου στην επαρχία Λάρνακας προχώρησε η Αστυνομία, μετά από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την EUROPOL για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Ο 33χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης
Η διερεύνηση άρχισε μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την EUROPOL, σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένος χρήστης της πλατφόρμας Google κατείχε τέτοιο υλικό. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος. Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει τις εξετάσεις.
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