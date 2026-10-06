Λάρνακα: Σύλληψη 33χρονου για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων - Είχε προηγηθεί ενημέρωση από την EUROPOL

Η διερεύνηση άρχισε μετά από πληροφορίες που λήφθηκαν από την EUROPOL, σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένος χρήστης της πλατφόρμας Google κατείχε τέτοιο υλικό. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος. Ο συλληφθείς αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου για σκοπούς έκδοσης διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ ο Κλάδος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.