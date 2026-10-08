Σοβαρή αλλά σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του 44χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε το πρωί της Πέμπτης (8/10) σε ανεγειρόμενη οικοδομή στην περιοχή Μουτταγιάκας, στη Λεμεσό, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από 47χρονο συνάδελφό του.
Στο χειρουργείο 44χρονος μετά από μαχαιρώματα στη Μουτταγιάκα: Λογομάχησαν και του επιτέθηκε συνάδελφος με οικοδομικό εργαλείο
Ο ύποπτος καταζητείται από τις Αρχές μετά από κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα. Εντοπίστηκε το αιχμηρό αντικείμενο.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 07:50 το πρωί, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε λίγο πριν από τις 08:00 για την παρουσία τραυματισμένου προσώπου σε εργοτάξιο της περιοχής.
Από τις μέχρι στιγμής εξετάσεις προκύπτει ότι οι δύο άνδρες, οι οποίοι είναι ομοεθνείς και εργάζονταν στην ίδια οικοδομή, είχαν έντονη λογομαχία για λόγους που παραμένουν άγνωστοι. Κατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης, ο 47χρονος φέρεται να ανέσυρε αιχμηρό οικοδομικό εργαλείο και να τραυμάτισε τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αντικείμενο που χρησιμοποιήθηκε ήταν κόπτης γυψοσανίδας, κάτι που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.
Ο τραυματίας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση που έχει ενώπιόν της η Αστυνομία, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά σταθερή.
Αμέσως μετά την επίθεση, ο 47χρονος εγκατέλειψε πεζός το εργοτάξιο και έκτοτε αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.
Σημαντικό στοιχείο για τις έρευνες αποτελεί η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και έδωσε πληροφορίες στους ανακριτές για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει εντοπιστεί το επίμαχο εργαλείο ενώ τα στοιχεία του δράστη δώθηκαν στη δημοσιότητα και πρόκειται για 47χρονο από την Γεωργία.
Καταζητείται ο Mamuka Matitaishvili, 47 ετών από τη Γεωργία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε σήμερα στην επαρχία Λεμεσού. https://t.co/WR7l3TR3dP— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) October 8, 2026
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