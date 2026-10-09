Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον ύποπτο της απόπειρας φόνου στη Λεμεσό

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 8.15 το πρωί χθες λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο σε οικοδομή στην πόλη. Μέλη της Δύναμης μετέβησαν στο σημείο και διενήργησαν εξετάσεις.

Τα υπό εξέταση στοιχεία αναφέρουν ότι δύο πρόσωπα, ηλικίας 44 και 47 ετών, φέρονται να διαπληκτίστηκαν. Στη συνέχεια, ο 47χρονος φέρεται να έβγαλε οικοδομικό κοπίδι και να τραυμάτισε σοβαρά τον 44χρονο στην κοιλιακή χώρα. Ο ύποπτος έφυγε από τη σκηνή και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία σε ιδιωτική κλινική στη Λεμεσό. Ο 44χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σε σταθερή κατάσταση.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Πηγή: ΚΥΠΕ