45 ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο της Κύπρου το 2025 – Αυξήθηκαν οι νεκροί, αντίθετη η εικόνα στην ΕΕ

Η αναλογία στην Κύπρο διαμορφώθηκε σε 45 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που ήταν 43. Παρά την ετήσια αύξηση, οι θάνατοι ήταν κατά 13% λιγότεροι σε σύγκριση με το 2019 και κατά 12% χαμηλότεροι από τον μέσο όρο της περιόδου 2017-2019.

Τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 καταγράφουν σημαντική μείωση, άνω του 10%, στους θανάτους από τροχαία στην Κύπρο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025. Η Επιτροπή διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η μεταβολή στον απόλυτο αριθμό των θανάτων ήταν μικρότερη από δέκα και ότι τα στοιχεία για το 2026 είναι προσωρινά.

19.350 νεκροί στην ΕΕ το 2025

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 19.350 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2025. Ο αριθμός ήταν μειωμένος κατά 3% σε σχέση με το 2024 και κατά 15% σε σύγκριση με το 2019. Πρόκειται για 580 λιγότερους θανάτους από το 2024 και περίπου 3.400 λιγότερους από το 2019.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών, μόνο πέντε κράτη μέλη βρίσκονται σε πορεία επίτευξης του στόχου για μείωση των θανάτων από τροχαία κατά 50% έως το 2030: το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Δανία, η Πολωνία και η Ρουμανία.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, παρά την πρόοδο από το 2019, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, μαζί με την Κροατία, εξακολουθούν να έχουν τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους στην ΕΕ. Στη Βουλγαρία καταγράφηκαν 71 θάνατοι ανά εκατομμύριο κατοίκους, στη Ρουμανία 68 και στην Κροατία 65. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σουηδία, με 19, και στη Δανία, με 24.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις σε σύγκριση με το 2024 καταγράφηκαν στην Εσθονία, με 38%, στην Ελλάδα, με 22%, στη Σλοβακία, με 13%, και στην Πολωνία και τη Ρουμανία, με 12%. Αυξήσεις σημειώθηκαν, μεταξύ άλλων, στο Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, την Αυστρία και τη Λιθουανία.

Περίπου 100.000 σοβαροί τραυματισμοί τον χρόνο

Τα στοιχεία που επικαλείται η Γενική Διεύθυνση δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι πέφτουν συχνότερα θύματα τροχαίων σε σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες. Στις κατηγορίες που εκτίθενται περισσότερο περιλαμβάνονται οι επιβαίνοντες σε αυτοκίνητα και οι ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, όπως οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι μοτοσυκλετιστές. Οι περισσότεροι θάνατοι καταγράφονται σε αγροτικούς δρόμους, εκτός αστικών περιοχών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι για κάθε θάνατο από τροχαίο περίπου πέντε άνθρωποι τραυματίζονται σοβαρά. Με βάση αυτή την αναλογία, περίπου 100.000 άνθρωποι υφίστανται σοβαρούς τραυματισμούς σε τροχαία στην ΕΕ κάθε χρόνο.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ανέφερε ότι στόχος της ΕΕ είναι να ενισχύσει την ασφάλεια στους δρόμους, την πρόληψη και την προστασία όλων των χρηστών, ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς.

Τα προσωρινά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν, σύμφωνα με την Επιτροπή, ότι περισσότερες χώρες καταγράφουν μείωση άνω του 5% στους θανάτους από τροχαία σε σχέση με τις χώρες όπου σημειώνεται αύξηση. Η Επιτροπή επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα δεδομένα χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία, λόγω των διακυμάνσεων από χρονιά σε χρονιά και της εποχικότητας των τροχαίων δυστυχημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ