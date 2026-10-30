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Aστυνομικό

Υπό διερεύνηση υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης από εκπαιδευτικό στη Λευκωσία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης μαθήτριας από εκπαιδευτικό στη Λευκωσία, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου.

Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης μαθήτριας από εκπαιδευτικό στη Λευκωσία διερευνά η Αστυνομία.

Εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας επιβεβαίωσε σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ δημοσιογραφικές πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί σχετικά με την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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