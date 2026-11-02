Επικίνδυνους ελιγμούς οχήματος στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό, καταγράφει βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα διακρίνεται αυτοκίνητο να κάνει drift, ενώ στο σημείο βρίσκονται πεζοί και άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία.
Μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό σε πίστα drift – Επικίνδυνοι ελιγμοί... με γαμπρό να χορεύει σε απόσταση αναπνοής, άναψαν και βεγγαλικά
Η εικόνα έχει υποστεί επεξεργασία και αναδημιουργία με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης
Εικόνες επικίνδυνης οδήγησης στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου, με drift ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα και πολίτες να παρακολουθούν από κοντινή απόσταση – Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από την Αστυνομία
Σύμφωνα με τις εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο, από τις πράξεις του οδηγού στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου προκαλούνταν πυκνοί καπνοί από τα ελαστικά του οχήματος.
Την ίδια ώρα, πρόσωπα φαίνονται να βρίσκονται πάνω στον κυκλικό κόμβο, σε κοντινή απόσταση από τα αυτοκίνητα που πραγματοποιούν τους ελιγμούς βγάζοντας βίντεο το όλο σκηνικό.
Από το βίντεο διακρίνεται επίσης ότι στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ οι επικίνδυνοι ελιγμοί συνεχίστηκαν ακόμη και πολύ κοντά σε άλλα οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, ενώ αργότερα ανάβουν και βεγγαλικά.
Υπό διερεύνηση το περιστατικό
Σε επικοινωνία με τον «Π», η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ενημέρωση για το περιστατικό.
Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, το συμβάν έχει πλέον περιέλθει σε γνώση των Αρχών και βρίσκεται υπό διερεύνηση.
Με βάση τον χρόνο ανάρτησης του βίντεο, φαίνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο καταγράφηκαν οι εικόνες.
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