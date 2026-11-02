Μετέτρεψαν κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό σε πίστα drift – Επικίνδυνοι ελιγμοί... με γαμπρό να χορεύει σε απόσταση αναπνοής, άναψαν και βεγγαλικά

Σύμφωνα με τις εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο, από τις πράξεις του οδηγού στον κυκλικό κόμβο Αγίου Αθανασίου προκαλούνταν πυκνοί καπνοί από τα ελαστικά του οχήματος.

Την ίδια ώρα, πρόσωπα φαίνονται να βρίσκονται πάνω στον κυκλικό κόμβο, σε κοντινή απόσταση από τα αυτοκίνητα που πραγματοποιούν τους ελιγμούς βγάζοντας βίντεο το όλο σκηνικό.

Από το βίντεο διακρίνεται επίσης ότι στο σημείο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενώ οι επικίνδυνοι ελιγμοί συνεχίστηκαν ακόμη και πολύ κοντά σε άλλα οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, ενώ αργότερα ανάβουν και βεγγαλικά.

Υπό διερεύνηση το περιστατικό

Σε επικοινωνία με τον «Π», η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ενημέρωση για το περιστατικό.

Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, το συμβάν έχει πλέον περιέλθει σε γνώση των Αρχών και βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Με βάση τον χρόνο ανάρτησης του βίντεο, φαίνεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο καταγράφηκαν οι εικόνες.