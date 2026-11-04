Καταδίωξη με πυροβολισμούς στην Πάφο: Εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός – Χειροπέδες σε 37χρονο

Ο ύποπτος φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας μέλη της Αστυνομίας έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 02:00, μέλη της εντόπισαν αυτοκίνητο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης στην κοινότητα Τάλας. Το όχημα είχε δηλωθεί ως κλοπιμαίο το προηγούμενο πρωί.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή προσέγγισε άλλο όχημα και στον οδηγό του δόθηκε σήμα να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, ο 37χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Στην προσπάθειά τους να ανακόψουν το όχημα, οι αστυνομικοί έριξαν προειδοποιητικούς πυροβολισμούς.

Σε κάποιο σημείο, ο ύποπτος εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο συνελήφθη από μέλη της Αστυνομίας. Από τις περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 37χρονος οδηγούσε χωρίς άδεια κυκλοφορίας και ασφαλιστική κάλυψη.

Σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης εντοπίστηκε θετική ένδειξη 69 μg, ενώ κατά τον τελικό έλεγχο ο 37χρονος δεν παρείχε ικανοποιητικό δείγμα εκπνοής.

Εναντίον του διερευνώνται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της κλοπής οχήματος, της μη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού, της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και της οδήγησης χωρίς άδεια οδηγού και ασφαλιστική κάλυψη.

Ο 37χρονος τέθηκε υπό κράτηση για πέντε ημέρες, με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων. Το ΤΑΕ Πάφου, σε συνεργασία με την Τροχαία Πάφου, συνεχίζει τις εξετάσεις.