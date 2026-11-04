Υπόθεση Στυλιανού: Στις 30 Νοεμβρίου η ποινή του λοχία - Γνώριζε για προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας και δεν διερεύνησε

Ο 58χρονος λοχίας υπηρετούσε το 2013 στον αστυνομικό σταθμό Πέρα Χωριού. Κατηγορείται επειδή γνώριζε για προγενέστερη απόπειρα αυτοκτονίας του 14χρονου Στυλιανού, αλλά δεν τη διερεύνησε.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ηλίας Στεφάνου, αγόρευσε για μετριασμό της ποινής.

Το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του.

Πηγή: ΚΥΠΕ