Στις 30 Νοεμβρίου 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί η ποινή για τον λοχία που κατηγορείται στην υπόθεση θανάτου του ανήλικου Στυλιανού Κωνσταντίνου, τον Σεπτέμβριο του 2019. Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε ενοχή στην κατηγορία της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος στις 15 Οκτωβρίου 2026, αφού άλλαξε την απάντησή του.
Υπόθεση Στυλιανού: Στις 30 Νοεμβρίου η ποινή του λοχία - Γνώριζε για προηγούμενη απόπειρα αυτοκτονίας και δεν διερεύνησε –
Ο 58χρονος παραδέχθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2026 ενοχή στην κατηγορία της παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος. Το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του.
Ο 58χρονος λοχίας υπηρετούσε το 2013 στον αστυνομικό σταθμό Πέρα Χωριού. Κατηγορείται επειδή γνώριζε για προγενέστερη απόπειρα αυτοκτονίας του 14χρονου Στυλιανού, αλλά δεν τη διερεύνησε.
Κατά τη σημερινή διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Ηλίας Στεφάνου, αγόρευσε για μετριασμό της ποινής.
Το δικαστήριο επιφύλαξε την απόφασή του.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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