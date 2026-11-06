Αρνούνται τις 30 κατηγορίες οι 5 για την υπόθεση με τα 230 κιλά ναρκωτικών που οδήγησαν στην επιχείρηση «Πλέγμα» - Δεν αποκλείονται κι άλλες συλλήψεις

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 30 κατηγορίες, με την πλειοψηφία τους να αφορούν όλους τους κατηγορούμενους.

Κατά την σημερινή δικάσιμο, ο Δημήτρης Τσολακίδης, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης ενημέρωσε το δικαστήριο για την ενδεχόμενη διασύνδεση της υπόθεσης με τις νέες συλλήψεις της περασμένης Πέμπτης, όπου ως ύποπτοι κρατούνται 4 πρόσωπα. Σύμφωνα με τον κ. Τσολακίδη, επειδή πρόκειται για να ίδια γεγονότα, υπάρχει η πιθανότητα να καταχωρηθεί η υπόθεση εναντίον τους και να προστεθούν στο κατηγορητήριο με τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους. Ως εκ τούτου, εάν απαιτηθεί να γίνει αυτό, πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία για τους τέσσερις και να επανακαταχωρηθεί η υπόθεση και για τα εννέα πρόσωπα. Με αυτό το σκεπτικό ο κ. Τσολακίδης ζήτησε να αναβληθεί η υπόθεση και να οριστεί νέα ημερομηνία. Με την εισήγησή του συμφώνησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των υπόλοιπων κατηγορουμένων, πλην του κατηγορούμενου 4 ο οποίος μέσω του δικηγόρου του ζήτησε όπως απαντήσουν στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ακολούθως η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ανέγνωσε μια προς μια τις 30 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν με τους κατηγορούμενους να απαντούν μη παραδοχή.

Το Κακουργιοδικείο όρισε την υπόθεση για τις 17 Δεκεμβρίου για σκοπούς ακρόασης με όλους τους κατηγορούμενους να παραμένουν υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές.

Στο μεταξύ, σε ότι αφορά στην επιχείρηση «Πλέγμα» που έγινε από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να προκύψουν και νέα στοιχεία που να οδηγήσουν σε πρόσθετες συλλήψεις. Οι ανακριτικές καταθέσεις των υπόπτων και τα δεδομένα από τα κινητά που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, ίσως δώσουν πρόσθετες στοιχεία που να οδηγήσουν την Αστυνομία και στη σύλληψη νέων προσώπων.