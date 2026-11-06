Υπόθεση θανάτου Στυλιανού: Στο Δικαστήριο καταγγελία για επίθεση του πατέρα σε βάρος του το 2013

Στη διαδικασία κατέθεσαν η λοχίας Θ.Ν. και ο αστυφύλακας Χ.Τ., οι οποίοι μίλησαν για περιστατικά που απασχόλησαν την Αστυνομία το 2013 και αφορούσαν την οικογένεια του Στυλιανού.

Πριν από την ανάγνωση της γραπτής κατάθεσης της λοχία, με ημερομηνία 20 Ιουλίου 2020, ο δικηγόρος του πατέρα, Κωνσταντίνος Καζαντζής, έφερε ένσταση. Υποστήριξε ότι η κατάθεση περιείχε αναφορά σε προηγούμενη καταδίκη του πελάτη του, η οποία, κατά τη θέση του, δεν σχετιζόταν με την υπόθεση. Πρόσθεσε ότι τα γεγονότα της προηγούμενης καταδίκης είχαν ήδη εξεταστεί από άλλο δικαστήριο.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι η προηγούμενη καταδίκη είχε ήδη τεθεί ενώπιον του Δικαστηρίου. Είπε ότι μέχρι στιγμής ο πρώτος κατηγορούμενος παρουσιάζεται ως στοργικός και μη κακοποιητικός πατέρας, με την υπεράσπιση να προβάλλει τον καλό χαρακτήρα του. Υποστήριξε ότι η Κατηγορούσα Αρχή μπορεί να προσκομίσει μαρτυρία για να αντικρούσει τέτοιους ισχυρισμούς και πρόσθεσε ότι το Δικαστήριο θα αποφασίσει στο τέλος ποια στοιχεία θα λάβει υπόψη.

Το Δικαστήριο απέρριψε την ένσταση και έκανε δεκτή τη γραπτή κατάθεση, κρίνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί εκ των προτέρων λόγω της αναφοράς στην προηγούμενη καταδίκη. Όπως ανέφερε, η προσκόμιση μαρτυρίας για προηγούμενες καταδίκες «δεν σημαίνει ότι οδηγεί το δίχως άλλο σε καταδίκη του κατηγορούμενου ούτε επηρεάζει το τεκμήριο αθωότητας».

Πρόσθεσε ότι «η σημασία των συγκεκριμένων ενδείξεων που δυνατόν να αποκομιστούν από προηγούμενες καταδίκες θα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολο της μαρτυρίας που θα κατατεθεί στο δικαστήριο». «Επομένως θεωρώ ότι η κατάθεση της μάρτυρος θα πρέπει να γίνει αποδεκτή και να αξιολογηθεί στο σύνολο των περιστάσεων», σημείωσε.

Κατά την κυρίως εξέτασή της, η λοχίας, η οποία υπηρετούσε την περίοδο 2012-2014 στον Αστυνομικό Σταθμό Πέρα Χωρίου – Νήσου, διάβασε την κατάθεσή της σχετικά με καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα του Στυλιανού στις 14 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η μητέρα πήγε στον αστυνομικό σταθμό μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά της και συνοδευόμενη από λειτουργό των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ). Κατήγγειλε ότι την προηγούμενη ημέρα, στις 13 Μαΐου, ο σύζυγός της χτύπησε με το χέρι τον Στυλιανό στο πρόσωπο, ενώ βρίσκονταν στη φάρμα.

Η μητέρα είχε αναφέρει ότι, όταν παρενέβη για να τον σταματήσει, ο σύζυγός της τής επιτέθηκε και την τράβηξε από τα μαλλιά. Μετά το περιστατικό, ο Στυλιανός φέρεται να έφυγε με τα πόδια από τη φάρμα. Ως αιτία για το χτύπημα του παιδιού, η μητέρα ανέφερε τον θάνατο ενός προβάτου.

Μετά την καταγγελία, ο Στυλιανός και η μητέρα του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Στον Στυλιανό διαπιστώθηκε «θλαστική εκχύμωση στην αριστερή παρειακή χώρα», ενώ στη μητέρα δεν εντοπίστηκαν εμφανείς κακώσεις, σύμφωνα με τη μάρτυρα.

Η λοχίας είπε ότι κινήθηκαν οι διαδικασίες για να ληφθεί οπτικογραφημένη κατάθεση από τον Στυλιανό. Η μητέρα, ωστόσο, αποφάσισε ότι το παιδί δεν θα κατέθετε, λέγοντας ότι «δεν θέλει να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στον γιο της και είναι μια ψυχοφθόρα κατάσταση για το μωρό με το να θυμάται τι έγινε με τον παπά του». Τελικά, ο Στυλιανός έδωσε οπτικογραφημένη κατάθεση στις 7 Ιουλίου 2013, μετά από γραπτή συγκατάθεση λειτουργού των ΥΚΕ.

Η μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2014 ο πατέρας καταδικάστηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε φυλάκιση τριών μηνών με τριετή αναστολή για επίθεση κατά του ανηλίκου. Η μητέρα απέσυρε το δικό της παράπονο εναντίον του.

Απαντώντας σε ερώτηση της Κατηγορούσας Αρχής για τη διαδικασία συγκατάθεσης στη λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης παιδιού, η λοχίας είπε ότι, αν οι γονείς δεν συγκατατίθενται, η συγκατάθεση μπορεί να ληφθεί από τις ΥΚΕ.

Κατά την αντεξέτασή της από τον κ. Καζαντζή, διευκρίνισε ότι δεν ήταν παρούσα όταν λήφθηκε η οπτικογραφημένη κατάθεση του Στυλιανού. Ο δικηγόρος τής υπέβαλε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει αν η μητέρα είχε δώσει προφορική συγκατάθεση. Η μάρτυρας απάντησε ότι υπήρχε γραπτή συγκατάθεση από τις ΥΚΕ.

Σε ερώτηση γιατί δεν είχε συλληφθεί ο πατέρας, η λοχίας απάντησε ότι είχε ληφθεί ανακριτική κατάθεση και ότι εκείνος είχε οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, όπου του επιβλήθηκε ποινή. Ο κ. Καζαντζής τής υπέβαλε ότι, αν η Αστυνομία θεωρούσε την υπόθεση επικίνδυνη και την οικογένεια εκτεθειμένη σε κίνδυνο από τον πατέρα, θα προχωρούσε στη σύλληψή του. Η μάρτυρας απάντησε ότι ακολουθήθηκαν οι οδηγίες του υπευθύνου.

Αντεξεταζόμενη από τον δικηγόρο της δεύτερης κατηγορουμένης, μητέρας του Στυλιανού, Άγγελο Ιωάννου, η λοχίας διευκρίνισε ότι η προώθηση της υπόθεσης για ποινική δίωξη βασίστηκε τόσο στην κατάθεση της μητέρας όσο και στην κατάθεση του ίδιου του Στυλιανού. Για τη συγκατάθεση ανέφερε ότι, σύμφωνα με τη διαδικασία, πριν από τη λήψη οπτικογραφημένης κατάθεσης πρέπει να υπάρχει γραπτή συγκατάθεση σε συγκεκριμένο έντυπο της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο αστυφύλακας Χ.Τ., ο οποίος υπηρετούσε το 2013 στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς.

Στη γραπτή κατάθεσή του αναφέρει ότι στις 18 Οκτωβρίου 2013 ενημερώθηκε τηλεφωνικά από λειτουργό των ΥΚΕ πως η μητέρα του Στυλιανού είχε επικοινωνήσει μαζί της και εξέφρασε φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο «πρώην σύζυγός της» —όπως αποκάλεσε τον πατέρα του Στυλιανού— είχε επισκεφθεί το πατρικό της σπίτι στην Κοκκινοτριμιθιά, όπου εκείνη την περίοδο διέμενε με τα παιδιά της.

Ο αστυφύλακας ανέφερε ότι αστυνομικοί πήγαν στο σημείο και μίλησαν με τη μητέρα. Εκείνη τους είπε ότι οι δυο τους συζητούσαν φιλικά και ότι θα επικοινωνούσε με την Αστυνομία αν χρειαζόταν οτιδήποτε.

Κατά την αντεξέτασή του από τον κ. Καζαντζή, ο μάρτυρας είπε ότι δεν θυμόταν αν ο πατέρας βρισκόταν στο σπίτι όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Συμφώνησε, επίσης, ότι δεν μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο η μητέρα να είχε πει ψέματα ότι ο πατέρας ήταν εκεί.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του κ. Ιωάννου, ο αστυφύλακας είπε ότι αυτό ήταν το μοναδικό περιστατικό με το οποίο είχε ασχοληθεί σχετικά με τη συγκεκριμένη οικογένεια όσο υπηρετούσε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοκκινοτριμιθιάς. Πρόσθεσε ότι μετά το περιστατικό δεν υπήρξε άλλη επικοινωνία με τη μητέρα.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα στις 11:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ