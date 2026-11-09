Σε συναγερμό τέθηκε η Αστυνομία μετά τον εντοπισμό άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ο οποίος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Πέγειας.
Θρίλερ στην Πέγεια: Νεκρός άνδρας που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα σε αυτοκίνητο - Σε συναγερμό η Αστυνομία, διερευνά φόνο [ΕΙΚΟΝΕΣ]
Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα εντόπισε τον άνδρα μέσα στο όχημα και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν μέλη των Αρχών, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα εντόπισε τον άνδρα Ρουμανικής καταγωγής μέσα στο όχημα στη θέση του συνοδηγού, και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν μέλη των Αρχών, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Την ίδια ώρα, κατά τον εντοπισμό του άνδρα, ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος δεν βρισκόταν στο σημείο, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του και να προσανατολίζεται όπως πληροφορείται ο «Π» σε χωριό της επαρχίας Πάφου.
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