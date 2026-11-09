Θρίλερ στην Πέγεια: Νεκρός άνδρας που εντοπίστηκε μαχαιρωμένος μέσα σε αυτοκίνητο - Σε συναγερμό η Αστυνομία, διερευνά φόνο [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Σύμφωνα με πληροφορίες, γυναίκα εντόπισε τον άνδρα Ρουμανικής καταγωγής μέσα στο όχημα στη θέση του συνοδηγού, και ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν μέλη των Αρχών, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα, κατά τον εντοπισμό του άνδρα, ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του οχήματος δεν βρισκόταν στο σημείο, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του και να προσανατολίζεται όπως πληροφορείται ο «Π» σε χωριό της επαρχίας Πάφου.