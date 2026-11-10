Προς εξιχνίαση οδηγείται η υπόθεση του φόνου 51χρονου Βρετανού στην Πέγεια, μετά τη σύλληψη τα ξημερώματα της Τρίτης της 42χρονης συμβίας του θύματος και του 22χρονου γιου της από άλλον άνδρα. Σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, ο 22χρονος έδωσε θεληματική κατάθεση στην Αστυνομία, στην οποία φέρεται να παραδέχθηκε ότι ο ίδιος μαχαίρωσε τον 51χρονο.
Ομολόγησε ο 22χρονος για το φόνο του 51χρονου στην Πέγεια - Προηγήθηκε καβγάς με τη μητέρα του
Στο μεταξύ, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Η σκηνή όπου εντοπίστηκε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε το θύμα, καθώς και η κατοικία, έχουν αποκλειστεί και φρουρούνται.
Όπως ανέφερε, σε κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ότι μεταξύ του θύματος και της μητέρας του υπήρχε έντονος διάλογος και καβγάς για προσωπικούς λόγους. Ο 22χρονος φέρεται να επενέβη, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί επεισόδιο και να τραυματίσει τον 51χρονο με μαχαίρι.
Ο κ. Νικολάου ανέφερε επίσης ότι διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το θύμα μεταφέρθηκε από την κατοικία, όπου φέρεται να διαπράχθηκε το έγκλημα, σε σημείο περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά. Εκεί εγκαταλείφθηκε, ενώ επί τόπου κλήθηκε ασθενοφόρο για την παραλαβή του.
Ο 51χρονος εντοπίστηκε τη Δευτέρα τραυματισμένος μέσα σε αυτοκίνητο στην Πέγεια και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του γύρω στις 19:45 χτες. Η νεκροτομή επί της σορού του προγραμματίστηκε για τις 10:00 στο Νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους.
Στο μεταξύ, οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Η σκηνή όπου εντοπίστηκε το όχημα με το οποίο μεταφέρθηκε το θύμα, καθώς και η κατοικία, έχουν αποκλειστεί και φρουρούνται.
Μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς και ιατροδικαστής, αναμένεται να πραγματοποιήσουν περαιτέρω εξετάσεις στις σκηνές, στο πλαίσιο των ερευνών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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