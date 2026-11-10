Δίκη Φαίδωνος: Καταθέτει σήμερα ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου - Μέχρι το τέλος του χρόνου η ολοκλήρωση της διαδικασίας

Στην προηγούμενη δικάσιμο ολοκληρώθηκε η κατάθεση και η αντεξέταση Ανώτερου Υπαστυνόμου από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κ. Φαίδωνος, Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη. Ακολούθησε η κατάθεση γνωστού δικηγόρου ο οποίος φέρεται να είχε εμπλακεί στην πρώτη κατάθεση της παραπονούμενης αρχές του 2026.

Η δίκη συνεχίζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου, με την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο ίδιος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.