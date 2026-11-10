Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Ισχυρισμοί για κακοποίηση, ναρκωτικά και ζηλοτυπία – Υπό κράτηση μητέρα και γιος, η Αστυνομία αναζητεί νεαρή φίλη του 22χρονου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ο ανακριτής του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Πάφου, υπαστυνόμος Πλαστήρας Μηλίτης, ο 22χρονος ισχυρίστηκε ότι άκουσε φωνές από την κουζίνα της κατοικίας, όπου ο 51χρονος διαπληκτιζόταν με τη μητέρα του, καθώς πίστευε ότι διατηρούσε σχέση με άλλον άνδρα.

Ο νεαρός φέρεται να υποστήριξε ότι, όταν είδε τον 51χρονο να απειλεί τη μητέρα του με μαχαίρι, παρενέβη και τον μαχαίρωσε στα πλευρά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο, αφαίρεσε το μαχαίρι, με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία.

Κακοποίηση και χρήση κοκαΐνης

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους ισχυρισμούς της 42χρονης σχετικά με τη συμπεριφορά του 51χρονου, με τον οποίο συμβίωνε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, ο 51χρονος έκανε χρήση κοκαΐνης και στη συνέχεια γινόταν επιθετικός, την κτυπούσε, την κακομεταχειριζόταν και εκδήλωνε έντονη ζηλοτυπία.

Η 42χρονη υποστήριξε ακόμη ότι δύο ημέρες πριν από το θανατηφόρο περιστατικό είχε προηγηθεί άλλος καβγάς, κατά τον οποίο, όπως ισχυρίστηκε, είχε δεχθεί κτυπήματα.

Ζήτησε από την κοπέλα του να μεταφέρει τον 51χρονο στο νοσοκομείο

Μετά τον τραυματισμό, ο 22χρονος φέρεται να ζήτησε από τη σύντροφό του να μεταφέρει τον 51χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η νεαρή τοποθέτησε τον τραυματία στο αυτοκίνητο, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε στην κατοικία.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε χθες στις 18:15 για σοβαρά τραυματισμένο άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο, ενώ ο θάνατος του 51χρονου διαπιστώθηκε στις 20:42.

Οι κηλίδες αίματος

Κατά τις έρευνες στην κατοικία εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, τις οποίες η 42χρονη φέρεται να επιχείρησε να καθαρίσει.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από τους ανακριτές, υποστήριξε ότι ο 51χρονος αιμορραγούσε λόγω χρήσης κοκαΐνης.

Παράλληλα, φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι εγώ που τον τραυμάτισα, αλλά δεν μπορώ εγώ να σας πω».

Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου και εξετάζεται από τους ανακριτές.

Οκταήμερη προσωποκράτηση

Ο 22χρονος και η 42χρονη παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου χωρίς δικηγόρο και δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για προσωποκράτησή τους.

Το Δικαστήριο εξέδωσε διατάγματα προσωποκράτησης οκτώ ημερών για τη διερεύνηση αδικημάτων συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου.

Κατά τη διαδικασία κρίθηκε ότι υφίσταται εύλογη υπόνοια που δικαιολογεί την προσωποκράτηση των δύο προσώπων για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί πέντε καταθέσεις, ενώ υπολείπονται άλλες 50 από πρόσωπα του εργασιακού, οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος των υπόπτων.

Παράλληλα, η Αστυνομία αναζητεί στο πλαίσιο των ερευνών τη νεαρή φίλη του 22χρονου.

Όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου, ενδεχόμενη απόλυση των δύο υπόπτων στο παρόν στάδιο θα μπορούσε να επηρεάσει το ανακριτικό έργο.