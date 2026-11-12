Στο νοσοκομείο κατέληξαν δύο 32χρονοι, οι οποίοι τραυματίστηκαν από σφαιρίδια κυνηγετικού όπλου, ενώ βρίσκονταν σε επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου στην επαρχία Αμμοχώστου. Για την υπόθεση συνελήφθη 35χρονος κυνηγός, από τον οποίο φαίνεται να προήλθε ο πυροβολισμός.
Πήγαν για κυνήγι και κατέληξαν στο νοσοκομείο: Δύο τραυματίες από πυροβολισμό στην Αμμόχωστο - Χειροπέδες σε 35χρονο
Χειροπέδες σε 35χρονο κυνηγό πέρασε η Αστυνομία μετά τον τραυματισμό δύο 32χρονων από σφαιρίδια κυνηγετικού όπλου. Ο ένας τραυματίστηκε στο κεφάλι και ο δεύτερος στον ώμο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί της Τετάρτης, όταν μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και άλλα τρία πρόσωπα, ηλικίας 31, 32 και 32 ετών, βρίσκονταν σε επιτρεπόμενη περιοχή κυνηγίου.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι δύο 32χρονοι δέχθηκαν σφαιρίδια από κυνηγετικό πυροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Οι τραυματίες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ένας έφερε εκδορά στο κεφάλι, ενώ ο δεύτερος επιφανειακό τραύμα στον δεξιό ώμο.
Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία γύρω στις 8 το πρωί, ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψε ότι ο πυροβολισμός φαίνεται να προήλθε από 35χρονο κυνηγό. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και περισυνέλεξαν τεκμήρια. Στο πλαίσιο της διερεύνησης εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του 35χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Ο 35χρονος τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων, ενώ το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός των δύο κυνηγών.
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