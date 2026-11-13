Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση εντοπισμού του Τουρκοκύπριου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων, στο Δάσος της Πάφου, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την τύχη του.
Ώρες αγωνίας για τον Τουρκοκύπριο που χάθηκε στη Κοιλάδα των Κέδρων την Πέμπτη - Παραμένει άφαντος, συνεχίζονται οι έρευνες
Συνεχίζεται η αγωνία για την τύχη Τουρκοκύπριου άνδρα, ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος χάθηκε στη δύσβατη περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων, ενώ φέρεται να είχε μεταβεί στο Δάσος της Πάφου για να μαζέψει μανιτάρια. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες των Αρχών, ο άνδρας εξακολουθεί να αγνοείται.
Πρόκειται για τον Akkan Coșkun, 60 ετών, του οποίου χάθηκαν τα ίχνη στην περιοχή «ΚΟΝΙΖΙ», στην Κοιλάδα των Κέδρων. Ο 60χρονος περιγράφεται ως εύσωμος, ύψους 1,84μ. περίπου, με άσπρα κοντά μαλλιά και άσπρο πυκνό μούσι. Κατά την εξαφάνισή του φορούσε άσπρη φανέλα, χοντρό καρό πουκάμισο χρώματος μωβ, μαύρο με άσπρο, ανοιχτόχρωμο τζιν παντελόνι και χαμηλές μπότες.
Υπενθυμίζεται ότι χθες, όταν γύρω στις 14:00 η Αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι άτομο ακουγόταν να καλεί σε βοήθεια από δύσβατη δασική περιοχή. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, πρόκειται για Τουρκοκύπριο άνδρα ηλικίας περίπου 60 ετών, ο οποίος φέρεται να είχε μεταβεί στην περιοχή για συλλογή μανιταριών και στη συνέχεια να έχασε τον προσανατολισμό του.
Αμέσως κινητοποιήθηκαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν το Τμήμα Δασών και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Στις προσπάθειες εντοπισμού του επιστρατεύθηκε και ειδικό drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να ερευνηθούν σημεία της δύσβατης περιοχής στα οποία η πρόσβαση των διασωστικών συνεργείων είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο άνδρας δεν εντοπίστηκε. Οι έρευνες αναμένεται να επαναρχίσουν με το πρώτο φως της ημέρας, με τις Αρχές να επικεντρώνονται στην περιοχή από την οποία φέρεται να ακούστηκαν οι εκκλήσεις για βοήθεια. Η αγωνία εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, καθώς ο αγνοούμενος παραμένει σε άγνωστο σημείο μιας εκτεταμένης δασικής περιοχής, με δύσβατο ανάγλυφο και χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.