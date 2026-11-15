Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης και απόπειρας φόνου διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας, μετά τον εντοπισμό δύο γυναικών ασιατικής καταγωγής με τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι, σε περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Λευκωσία. Νεκρή είναι 44χρονη από το Βιετνάμ, ενώ δεύτερη γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.
Άγριο φονικό στη Λευκωσία: Νεκρή 44χρονη, μάχη για τη ζωή δίνει δεύτερη γυναίκα - Τι διερευνά η Αστυνομία
Εικόνα αρχείου
Στη σκηνή μετέβησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και πιστοποίησαν τον θάνατό της. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 11:30 το βράδυ λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος.
Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σημείο και εντόπισαν γυναίκα ασιατικής καταγωγής, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Τα ίχνη αίματος οδήγησαν στο διαμέρισμα
Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν στην περιοχή, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος έξω από πολυκατοικία, οι οποίες οδηγούσαν σε συγκεκριμένο διαμέρισμα.
Με την είσοδό τους στο διαμέρισμα, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν γυναίκα αναίσθητη στο πάτωμα, η οποία έφερε τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι.
Στη σκηνή μετέβησαν οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορθοδόξου, οι οποίοι διενήργησαν αυτοψία και πιστοποίησαν τον θάνατό της. Από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 44χρονη γυναίκα από το Βιετνάμ.
Οι δύο σκηνές παραμένουν υπό αστυνομική φρούρηση, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν τα δύο αδικήματα.
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