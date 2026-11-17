Το ενδεχόμενο να πρόκειται για κατά συρροή εμπρηστή διερευνά η Αστυνομία στην περίπτωση του 55χρονου ιδιοκτήτη πρακτορείου στοιχημάτων στη Λάρνακα, εναντίον του οποίου, στο παρόν στάδιο τουλάχιστον, εξετάζονται δύο υποθέσεις εμπρησμών. Μεταξύ των υποθέσεων που διερευνώνται εναντίον του είναι και ο εμπρησμός του αυτοκινήτου της συζύγου πρώην Αστυνομικού Διευθυντή της Λάρνακας... Παράλληλα, η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να εμπλέκεται και σε άλλα αδικήματα, παρόμοιας φύσεως, τα οποία διαπράχθηκαν στο παρελθόν με παραπονούμενους άτομα από το περιβάλλον του υπόπτου. Ο 55χρονος τελεί υπό πενθήμερη κράτηση με διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, αφού εναντίον του εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και εμπρησμών. Όσον αφορά τις δύο υποθέσεις εμπρησμών που διερευνώνται εναντίον του, τα κίνητρα του υπόπτου φαίνεται πως ήταν προσωπικά και εκδικητικά. Η σύλληψη του έγινε στις 14 Νοεμβρίου έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Είχε προηγηθεί συντονισμένη επιχείρηση του ΤΑΕ Λάρνακας με την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και Ειδικών Επιχειρήσεων της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Η πρώτη εγκληματική ενέργεια για την οποία συνελήφθη ο 55χρονος διαπράχθηκε τις πρωινές ώρες της 1ης Νοεμβρίου, με στόχο όχημα πρώην Αστυνομικού Διευθυντή Λάρνακας, το οποίο ήταν εγγεγραμμένο στη σύζυγό του. Το αυτοκίνητο βρισκόταν στο γκαράζ της οικίας τους και από τη φωτιά καταστράφηκε ολοσχερώς. Πιστεύεται πως η κακόβουλη ενέργεια σχετίζεται με υποθέσεις που διερεύνησε και διεκπεραίωσε ο παραπονούμενος όταν υπηρετούσε στην ΑΔΕ Λάρνακας. Ο δεύτερος εμπρησμός διαπράχθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/11). Στόχος ήταν αυτοκίνητο 61χρονου, που είναι νυν σύζυγος της πρώην συμβίας του 55χρονου. Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε χωράφι κοντά στην οικία του 61χρονου. Η φωτιά πρόλαβε να καταστρέψει ολοσχερώς το όχημα. Στη σκηνή εντοπίστηκε εμπρηστική λωρίδα. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας βρίσκονται και καταγγελίες που έγιναν στο παρελθόν από πρόσωπα του περιβάλλοντος της πρώην συζύγου του 55χρονου για εγκληματικές ενέργειες εις βάρος τους. Ο ύποπτος θ' ανακριθεί και γι' αυτές τις υποθέσεις.